Свыше 12 тысяч жителей столицы с COVID-19 лечатся на дому

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12 166 жителей Кишинёва проходят лечение от коронавируса в домашних условиях.

Как рассказала начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски, из 927 мест в городских больницах больными коронавирусом заняты 663. 202 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 413 – в среднем, пишет deschide.md.

Вместе с тем 12 166 жителей столицы проходят лечение на дому. А победили коронавирус уже 34 236 жителей Молдовы.

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