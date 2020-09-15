Свыше 1,6 млн звонков поступило в Службу 112 с начала года

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За 8 месяцев этого года в Службу экстренной помощи 112 поступило более 1,6 млн звонков. Такие данные представил директор Службы 112 Ливиу Оборок, пишет moldpres.md.

За 8 месяцев этого года количество вызовов в Службы экстренной помощи 112 составило 1,6 млн. Большинство звонков и запросов было сделано с 17:00 до 19:00. По типу звонков 74% составляют вызовы скорой медицинской помощи, 23% – обращения в полицию и 3% – вызовы пожарных. Кроме того, с января по август 2020 года было зарегистрировано 38 429 звонков с подозрением на COVID-19, – отметил Оборок.

Также были утверждены и переданы к исполнению доработанные процедуры обработки вызовов Службы 112, действия по восстановлению функциональности Автоматизированной информационной системы и пр.

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