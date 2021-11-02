Своя «метеостанция»

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Почему суставы ноют к непогоде

Люди с артрозом сводками погоды не интересуются – они и сами как барометры.

О том, что скоро поменяется атмосферное давление, усилится ветер, польёт дождь или понизится температура воздуха, им незамедлительно сообщают их собственные суставы.

Наш эксперт – врач-травматолог, ортопед Алексей Цапко.

Артроз, или, как его называют сегодня, «остеоартрит», чаще развивается с возрастом, поскольку главная его причина – изношенность хрящевой ткани, из которой состоят суставы. Как правило, процесс дегенерации хряща долгое время протекает бессимп­томно, а обострения могут возникать на фоне травм или чрезмерной физической нагрузки. Но если болезнь уже вошла в определённую стадию, боль в суставах может возникать и из-за перемены погоды.

«Что мне дождик проливной»

Сами суставы не болят – в хрящевой ткани нет нервных окончаний. Боль возникает в капсуле сустава, которая состоит из ткани наподобие слизистой оболочки. Если в суставе выделяется мало синовиальной жидкости, то стёршиеся хрящи уже не могут защитить нежную суставную капсулу. В ненастные, сырые дни, когда происходят перепады атмосферного давления, первыми на это реагируют мелкие сосуды тела, также дополнительно в воспалительный процесс вовлекаются нервы. По этим «проводам» и передаются болевые ощущения.

Так что боль, покраснение и припухлость в области уже повреждённых суставов у пожилых людей, страдающих остеоартритом, накануне непогоды естественны. Но если такие же симп­томы возникают у молодых людей, раньше не сталкивавшихся с такими проблемами, то списывать всё на атмосферные изменения и грядущее похолодание не следует. Лучше обратиться к врачу. Дело в том, что такие же проявления могут быть не только при старении суставов, но и при опасных патологиях, таких как псориатический, ревматоидный и реактивный артрит, полиартрит, ревматизм, системная красная волчанка и др. Эти заболевания нужно как можно быстрее выявить. Для этого надо сдать ревмопробы, обратиться к врачу-ревматологу и срочно начать лечить. Кроме того, боль в суставах может быть признаком того, что в организме есть очаг хронической инфекции: тонзиллит, кариес, хламидиоз. Эти дремлющие инфекции не только причиняют боль, но и серьёзно подтачивают иммунитет, ослабляя защиту организма.

Покой и холод

В острый период остеоартрита нагружать суставы не следует. Наоборот, им требуются покой и дозированное охлаждение. А вот любые прогревания, начиная с водочного компресса и заканчивая горячими ваннами и баней, в этот момент, наоборот, вредны – они лишь усилят воспаление.

При необходимости можно принимать обезболивающие нестероидные противовоспалительные препараты. Но лучше таблетками не злоупотреблять – они агрессивны для желудка.

А вот когда обострение начнёт стихать, то тут уже можно подключать такое эффективное лечебно-профилактическое средство, как суставная гимнастика. Благодаря ей в тканях улучшается кровообращение, в частности увеличивается поступление в клетки кислорода. А чем лучше кровоснабжается сустав, тем эффективнее можно бороться с воспалением в нём. Суставная гимнастика будет способствовать и активной выработке синовиальной жидкости, выполняющей роль смазки для суставов. А ещё движения зарядят бодростью и нормализуют гормональный фон организма. При этом суставная гимнастика универсальна, т. к. не имеет никаких противопоказаний ни по возрасту, ни по здоровь­ю. Уже через месяц, если тренироваться регулярно, человек почувствует себя лучше, затем можно постепенно увеличивать нагрузки.

Елена Гладкова

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4 Мифа об артрите

Такое заболевание, как артрит нередко становится синонимом того, что у человека будут серьёзные проблемы с конечностями. Естественно, такого никто не хочет, поэтому ищут всё больше информации о том, как можно предупредить такое состояние и распознать его на ранних этапах. Отсюда появляется и большое количество разнообразных домыслов и слухов.

О том, каким утверждениям об артрите не стоит верить, рассказала врач-травматолог Ольга Лиморенко.

«Артрит – это воспалительное заболевание, как правило, системное, связанное с нарушениями обмена веществ, иммунной системы. Сопровождается отёком, покраснением, увеличением области сустава в объёме», – говорит врач-травматолог. И это основное, что нужно знать о такой патологии. Мифы же необходимо развеивать, чтобы не терять времени на лечение.

Миф № 1. Артрит и артроз – это одно и то же

Такое мнение, что артрит и артроз – это одно и то же, звучит часто. Нередко ассоциация строится на созвучии названий. Но на самом деле – это не больше, чем заблуждение. «Часто симптомы артрита путают с артрозом – заболеванием, связанным с разрушением суставного хряща. Артроз чаще всего носит локальный характер, им страдают люди старшего возраста и спортсмены. Он может никак не проявляться: человек не чувствует ни боли, ни ограничения движений на ранних стадиях развития заболевания, а повреждение хряща в этот момент уже началось. На более поздних стадиях появляется боль, припухлость, ограничение движения, изменение формы сустава», – говорит врач-травматолог.

При этом такие патологии нередко рассматривают и обсуждают вместе, потому что заблуждения относительно и того и другого примерно схожи.

Миф № 2. Пациенты с артритом и артрозом метеозависимы

На метеозависимость нередко списывают буквально всё – от давления до артрита. «Зачастую люди с артрозом чувствуют изменение ощущений в поражённых суставах при смене погодных и климатических условий. Но наука не находит никаких подтверждений связи заболевания и метеорологии», – подчёркивает Ольга Лиморенко.

Миф № 3. Заболевание – как артрит, так и артроз – можно вылечить

Прогнозы по излечению многие строят повсеместно. Ведь никому не хочется болеть постоянно и ждать, что патология может рецидивировать.

«В практике травматолога-ортопеда в основном встречаются пациенты именно с артрозом (лечением артрита занимаются ревматологи и хирурги). Развитие артроза можно остановить, но не вылечить. Если изменения в суставе уже начались, то вернуть их к прежнему состоянию невозможно. Но с помощью различных лекарственных препаратов можно затормозить процесс развития заболевания. Эти препараты должны быть назначены специалистом с учётом индивидуальных особенностей человека. Ни один препарат не должен назначаться самостоятельно», – советует врач-травматолог.

Миф № 4. Лечение только специфическое

Можно корректировать состояние человека при помощи общих методов. Больные суставы очень хорошо поддаются поддержке в виде массажа. Для терапии артритов он также подходит отлично, говорят врачи. Массаж позволяет улучшить кровообращение в суставах, снимает боли, убирает скованность и напряжение, а ещё с его помощью можно наладить двигательную активность и вывести токсины. При артрите используют массаж поражённых участков. А вот, например, при артрозе так поступать уже нельзя. «Речь идёт только о регулярном массаже конечностей, но не самих суставов! Массаж улучшает кровоснабжение в суставах, тем самым улучшая питание хряща, а следовательно, продлевает ему срок службы. Этот метод должен применяться вне стадии обострения», – подчёркивает травматолог.

Отличным решением станет и ЛФК, которая не является специализированным методом лечения. Такая активность считается эффективным методом терапии, используется для продления возможности самообслуживания и восстановления функциональности суставов. Простые комплексы ЛФК помогают добиться ремиссии, снимают отёк, уменьшают болезненные ощущения, а также укрепляют мышечно-связочный аппарат.

При получении диагноза «артрит» и уж тем более «артроз» не стоит затягивать ситуацию. Следует как можно быстрее обратиться к врачу для решения проблемы. И пусть далеко не всегда патологию можно вылечить полностью, её вполне можно взять под контроль.

Анна Шатохина