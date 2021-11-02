Своя «метеостанция»

Почему суставы ноют к непогоде
Люди с артрозом сводками погоды не интересуются – они и сами как барометры.
О том, что скоро поменяется атмосферное давление, усилится ветер, польёт дождь или понизится температура воздуха, им незамедлительно сообщают их собственные суставы.
Наш эксперт – врач-травматолог, ортопед Алексей Цапко.
Артроз, или, как его называют сегодня, «остеоартрит», чаще развивается с возрастом, поскольку главная его причина – изношенность хрящевой ткани, из которой состоят суставы. Как правило, процесс дегенерации хряща долгое время протекает бессимптомно, а обострения могут возникать на фоне травм или чрезмерной физической нагрузки. Но если болезнь уже вошла в определённую стадию, боль в суставах может возникать и из-за перемены погоды.
«Что мне дождик проливной»
Сами суставы не болят – в хрящевой ткани нет нервных окончаний. Боль возникает в капсуле сустава, которая состоит из ткани наподобие слизистой оболочки. Если в суставе выделяется мало синовиальной жидкости, то стёршиеся хрящи уже не могут защитить нежную суставную капсулу. В ненастные, сырые дни, когда происходят перепады атмосферного давления, первыми на это реагируют мелкие сосуды тела, также дополнительно в воспалительный процесс вовлекаются нервы. По этим «проводам» и передаются болевые ощущения.
Так что боль, покраснение и припухлость в области уже повреждённых суставов у пожилых людей, страдающих остеоартритом, накануне непогоды естественны. Но если такие же симптомы возникают у молодых людей, раньше не сталкивавшихся с такими проблемами, то списывать всё на атмосферные изменения и грядущее похолодание не следует. Лучше обратиться к врачу. Дело в том, что такие же проявления могут быть не только при старении суставов, но и при опасных патологиях, таких как псориатический, ревматоидный и реактивный артрит, полиартрит, ревматизм, системная красная волчанка и др. Эти заболевания нужно как можно быстрее выявить. Для этого надо сдать ревмопробы, обратиться к врачу-ревматологу и срочно начать лечить. Кроме того, боль в суставах может быть признаком того, что в организме есть очаг хронической инфекции: тонзиллит, кариес, хламидиоз. Эти дремлющие инфекции не только причиняют боль, но и серьёзно подтачивают иммунитет, ослабляя защиту организма.
Покой и холод
В острый период остеоартрита нагружать суставы не следует. Наоборот, им требуются покой и дозированное охлаждение. А вот любые прогревания, начиная с водочного компресса и заканчивая горячими ваннами и баней, в этот момент, наоборот, вредны – они лишь усилят воспаление.
При необходимости можно принимать обезболивающие нестероидные противовоспалительные препараты. Но лучше таблетками не злоупотреблять – они агрессивны для желудка.
А вот когда обострение начнёт стихать, то тут уже можно подключать такое эффективное лечебно-профилактическое средство, как суставная гимнастика. Благодаря ей в тканях улучшается кровообращение, в частности увеличивается поступление в клетки кислорода. А чем лучше кровоснабжается сустав, тем эффективнее можно бороться с воспалением в нём. Суставная гимнастика будет способствовать и активной выработке синовиальной жидкости, выполняющей роль смазки для суставов. А ещё движения зарядят бодростью и нормализуют гормональный фон организма. При этом суставная гимнастика универсальна, т. к. не имеет никаких противопоказаний ни по возрасту, ни по здоровью. Уже через месяц, если тренироваться регулярно, человек почувствует себя лучше, затем можно постепенно увеличивать нагрузки.
Елена Гладкова
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4 Мифа об артрите
Такое заболевание, как артрит нередко становится синонимом того, что у человека будут серьёзные проблемы с конечностями. Естественно, такого никто не хочет, поэтому ищут всё больше информации о том, как можно предупредить такое состояние и распознать его на ранних этапах. Отсюда появляется и большое количество разнообразных домыслов и слухов.
О том, каким утверждениям об артрите не стоит верить, рассказала врач-травматолог Ольга Лиморенко.
«Артрит – это воспалительное заболевание, как правило, системное, связанное с нарушениями обмена веществ, иммунной системы. Сопровождается отёком, покраснением, увеличением области сустава в объёме», – говорит врач-травматолог. И это основное, что нужно знать о такой патологии. Мифы же необходимо развеивать, чтобы не терять времени на лечение.
Миф № 1. Артрит и артроз – это одно и то же
Такое мнение, что артрит и артроз – это одно и то же, звучит часто. Нередко ассоциация строится на созвучии названий. Но на самом деле – это не больше, чем заблуждение. «Часто симптомы артрита путают с артрозом – заболеванием, связанным с разрушением суставного хряща. Артроз чаще всего носит локальный характер, им страдают люди старшего возраста и спортсмены. Он может никак не проявляться: человек не чувствует ни боли, ни ограничения движений на ранних стадиях развития заболевания, а повреждение хряща в этот момент уже началось. На более поздних стадиях появляется боль, припухлость, ограничение движения, изменение формы сустава», – говорит врач-травматолог.
При этом такие патологии нередко рассматривают и обсуждают вместе, потому что заблуждения относительно и того и другого примерно схожи.
Миф № 2. Пациенты с артритом и артрозом метеозависимы
На метеозависимость нередко списывают буквально всё – от давления до артрита. «Зачастую люди с артрозом чувствуют изменение ощущений в поражённых суставах при смене погодных и климатических условий. Но наука не находит никаких подтверждений связи заболевания и метеорологии», – подчёркивает Ольга Лиморенко.
Миф № 3. Заболевание – как артрит, так и артроз – можно вылечить
Прогнозы по излечению многие строят повсеместно. Ведь никому не хочется болеть постоянно и ждать, что патология может рецидивировать.
«В практике травматолога-ортопеда в основном встречаются пациенты именно с артрозом (лечением артрита занимаются ревматологи и хирурги). Развитие артроза можно остановить, но не вылечить. Если изменения в суставе уже начались, то вернуть их к прежнему состоянию невозможно. Но с помощью различных лекарственных препаратов можно затормозить процесс развития заболевания. Эти препараты должны быть назначены специалистом с учётом индивидуальных особенностей человека. Ни один препарат не должен назначаться самостоятельно», – советует врач-травматолог.
Миф № 4. Лечение только специфическое
Можно корректировать состояние человека при помощи общих методов. Больные суставы очень хорошо поддаются поддержке в виде массажа. Для терапии артритов он также подходит отлично, говорят врачи. Массаж позволяет улучшить кровообращение в суставах, снимает боли, убирает скованность и напряжение, а ещё с его помощью можно наладить двигательную активность и вывести токсины. При артрите используют массаж поражённых участков. А вот, например, при артрозе так поступать уже нельзя. «Речь идёт только о регулярном массаже конечностей, но не самих суставов! Массаж улучшает кровоснабжение в суставах, тем самым улучшая питание хряща, а следовательно, продлевает ему срок службы. Этот метод должен применяться вне стадии обострения», – подчёркивает травматолог.
Отличным решением станет и ЛФК, которая не является специализированным методом лечения. Такая активность считается эффективным методом терапии, используется для продления возможности самообслуживания и восстановления функциональности суставов. Простые комплексы ЛФК помогают добиться ремиссии, снимают отёк, уменьшают болезненные ощущения, а также укрепляют мышечно-связочный аппарат.
При получении диагноза «артрит» и уж тем более «артроз» не стоит затягивать ситуацию. Следует как можно быстрее обратиться к врачу для решения проблемы. И пусть далеко не всегда патологию можно вылечить полностью, её вполне можно взять под контроль.
Анна Шатохина