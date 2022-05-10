Свои друг для друга

0

Об единении граждан во имя священной памяти

8 и 9 мая в Молдове прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Из памяти не стереть

8 мая по стране было проведено семь памятных акций, в том числе и автопробег в муниципии Бельцы. 9 мая коллоны людей прошли по улицам своих населённых пунктов в рамках акции памяти «Бессмертный полк». По данным Генерального инспектората полиции, массовые шествия в День Победы прошли в 50 населённых пунктах Молдовы. В общей сложности в них приняли участие около 40 тыс. человек, из которых 7 тыс. в Кишинёве. Однако неофициальные источники утверждают, что только в молдавской столице к акции «Бессмертный полк» присоединились около 25 тыс. граждан.

В минувший понедельник утром, задолго до объявленного времени люди стали собираться на главной площади Кишинёва, откуда организованными колоннами прошли по центральным улицам к мемориальному комплексу «Вечность», неся в руках национальные и красные флаги, цветы и портреты родных, воевавших на фронтах ВОВ. «Бессмертный полк» в этом году прошёл в традиционном формате в седьмой раз. Шествие завершилось на мемориале возложением цветов и минутой молчания в память о людях, освободивших мир от фашизма.

Мы не нарушаем закон, не устраиваем беспорядки. Мы не хотим войны. Мы любим свою страну. Мы чтим Истину и Победу. Спасибо власти Молдовы за наше единение!

Полицейское око

В эти два дня правоохранительные органы зорко следили за тем, чтобы участники памятного мирного шествия не носили и не демонстрировали запрещённые в Молдове символы, в частности Георгиевскую ленту. По словам начальника Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, правоохранители выявили несколько десятков случаев ношения Георгиевской ленты. Больше всего отступивших от буквы закона полиция зарегистрировала 9 Мая. Более 100 граждан будут привлечены к административной ответственности за ношение запрещённой символики.

По словам В. Чернэуцану, до начала маршей и возложения цветов к памятникам по всей стране полицейские провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили две неактивные гранаты на мемориале «Вечность». На место вызвали криминалистов, боеприпасы были изъяты для расследования. Были также выявлены два человека, которые намеревались забросать камнями и яйцами участников памятной акции.

Но в целом, как подтвердил и глава ГИП, участники памятных мероприятий вели себя цивилизованно, продемонстрировав достойное гражданское поведение.

Запугивание не сработало

Как заметила экс-председатель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте РМ журналист Елена Левицкая-Пахомова, главный вывод 9 Мая – народ Молдовы законопослушен и изобретателен.

«Не разрешают Георгиевскую ленту – будут красные флаги, пионерские галстуки, Гагарин и море оранжевой и чёрной символики, но не лента, конечно. Власть разделила нас на своих и чужих. Мы – чужие для неё, но свои друг для друга. Мы не нарушаем закон, не устраиваем беспорядки. Мы не хотим войны. Мы любим свою страну. Мы чтим Истину и Победу. Спасибо власти Молдовы за наше единение!» – написала Е. Левицкая-Пахомова в Телеграм-канале.

«Единой колонной, плечом к плечу и с портретами ветеранов в руках мы гордо прошли до мемориала «Вечность», где возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память героев, погибших на полях сражения в Великой Отечественной войне. Сегодня мы продемонстрировали на весь мир, что Молдова помнит! Молдова гордится!» – высказал своё мнение депутат парламента Владимир Односталко.

И простые граждане, отдавшие дань памяти своим отцам, дедам и прадедам, высказывали мнение относительно прошедшего Дня Победы: «Запрет ленточки сработал обратным эффектом», «Запугивание людей со всех экранов тем, что будут провокации, не сработало!», «Власть должна понимать, что создала для себя самую большую проблему, запретив символ Победы», «Мы это сделали! Сделали так красиво, что особенно важно именно сегодня. Нас было много. Очень много. И это радует. «Бессмертный полк» жив. Его не задушишь, не убьёшь!».

А вот президент страны на праздник не пришла. По утверждению пресс-службы, глава государства не смогла участвовать в мероприятии, так как заболела.

Анастасия Погодина