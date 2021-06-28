Сводка НИОБ за выходные: пьяный водитель вёз в машине ребёнка

0

34-летнего мужчину остановили недалеко от села Брэвичень Оргеевского района. Мужчина прошёл тест, который показал 1,56 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В автомобиле на переднем сиденье находился ребёнок. Водителя отстранили от управления и изъяли водительские права.Всего за прошедшие выходные сотрудники Национального инспектората общественной безопасности зарегистрировали более 2 100 нарушений ПДД. По данным пресс-службы ведомства, более 1 100 водителей превысили допустимую скорость, ещё 39 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения,

За отчётный период на дорогах страны произошло 21 ДТП, в результате которых 27 человек получили травмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.