Сводка НИОБ за выходные: более 30 серьёзных аварий и 22 пьяных водителя

В минувшие выходные за порядком на дорогах страны следили более 1000 сотрудников Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ). В результате было задокументировано около 1700 нарушений правил дорожного движения.
Так, за отчётный период были выявлены следующие нарушения:
- 22 водителя находились в нетрезвом состоянии;
- 642 водителя нарушили требования дорожных знаков;
- 369 водителей нарушили скоростной режим;
- 168 нарушили правила остановки или не пропустили пешеходов;
- 140 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.
Кроме того, за выходные на дорогах страны произошло 34 ДТП, в результате которых пострадали 58 человек.
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