Сводка НИОБ за выходные: более 30 серьёзных аварий и 22 пьяных водителя

Сводка НИОБ за выходные: более 30 серьёзных аварий и 22 пьяных водителя

В минувшие выходные за порядком на дорогах страны следили более 1000 сотрудников Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ). В результате было задокументировано около 1700 нарушений правил дорожного движения.

Так, за отчётный период были выявлены следующие нарушения:

  • 22 водителя находились в нетрезвом состоянии;
  • 642 водителя нарушили требования дорожных знаков;
  • 369 водителей нарушили скоростной режим;
  • 168 нарушили правила остановки или не пропустили пешеходов;
  • 140 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.

Кроме того, за выходные на дорогах страны произошло 34 ДТП, в результате которых пострадали 58 человек.

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