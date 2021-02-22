Сводка НИОБ за выходные: более 1 800 нарушений ПДД и 11 серьёзных аварий

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20 и 21 февраля сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) зарегистрировали более 1 800 нарушений ПДД и отреагировали на 109 звонков, поступивших от граждан.

853 водителя превысили допустимую скорость. Ещё 160 нарушили правила остановки или не уступили дорогу пешеходам или другим участникам дорожного движения. Кроме того, 31 водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За отчётный период на дорогах страны произошло 11 ДТП, в результате которых 10 человек получили травмы, а двое скончались.

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