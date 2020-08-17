Сводка НИОБ за выходные: 1 000 нарушений ПДД и 13 серьёзных аварий

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С 15 по 17 августа сотрудники дорожной полиции зарегистрировали около 1 000 нарушений ПДД и отреагировали на 120 звонков, поступивших от граждан.

Так, за выходные дни более 400 водителей превысили допустимую скорость. У 162 были не в порядке документы на авто, а более 110 участников движения проигнорировали дорожные знаки или не пропустили пешеходов.

17 нетрезвых водителей были отстранены от управления, ещё 4 отказались пройти тест на алкоголь. Во всех случаях нарушителей лишили прав.

За отчётный период на дорогах страны произошло 13 серьёзных ДТП. 16 человек получили травмы.

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