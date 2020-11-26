Сводка НИОБ: за сутки произошли 2 смертельных аварии

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По данным дорожной полиции, в результате ДТП двое мужчин погибли, а 11-летняя девочка попала в больницу.

В первом случае 45-летний житель Криулян переходил улицу в неположенном месте. Мужчину сбила машина, он скончался на месте.

Во втором случае водитель микроавтобуса не уступил дорогу грузовику. 46-летний мужчина скончался, а 11-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Сотрудники НИОБ напоминают участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу по “зебре”, а также, по возможности, носить светлую одежду со светоотражающими элементами.

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