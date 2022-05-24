“Свободу!”: У дома Игоря Додона собрались сотни граждан

0

К дому пятого президента Молдовы, председателя Молдавско-Российского делового союза Игоря Додона пришли сотни граждан. Они выразили поддержку политику, потребовав от властей прекратить репрессии в отношении Додона. Участники акции скандировали: “Свободу Додону!”.

В настоящее время Игорь Додон находится в изоляторе пенитенциара, куда его доставили после 11-часовых обысков у него дома. Прокуроры запросили арест экс-главы государства на 72 часа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.