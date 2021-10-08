“Свободу Стояногло!”: у суда сектора Чеканы проходит протест

Более 100 человек, включая депутатов от Блока коммунистов и социалистов, принимают участие в эти минуты в акции протеста, которая проходит у здания суда сектора Чеканы. Граждане требуют немедленного освобождения Александра Стояногло.

Протестующие скандируют: “Требуем справедливости!”, “Долой диктатуру!”, “Долой хунту!”, “Свободу!”.

– Республика Молдова – не африканская страна. У нас есть законы, у нас есть процедуры, и каждый имеет право на справедливый процесс, на объективное и законное правосудие, – заявил вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча.

– Эта хунта показала своё подлинное лицо гораздо быстрее. Вместо того чтобы заниматься подготовкой к зиме, заниматься последствиями роста цен, бороться с повышением тарифов ЖКХ, с монополиями, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа и вывести Молдову из энергетического гетто перед тяжёлой зимой, они занимаются преследованием законных представителей государства, – отметил экс-депутат Юрий Мунтян.

– Мы ощущаем, что наша страна захвачена, а ведь всего несколько месяцев назад “жёлтая власть” обещала, что наступят “хорошие времена”. Нам показали, что “маски-шоу” начались, и завтра могут прийти в дом любого. За 1 час и 46 минут можно провести такую операцию? Что происходит в нашей стране, о такой демократии мы мечтали? Это беспредел! – подчеркнула депутат БКС Иванна Коксал.

– Им не нравится Стояногло, потому что он говорит правду. Они боятся того, что он может сказать, – добавил экс-депутат Зураб Тодуа.