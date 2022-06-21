“Свободу Додону!”, “Долой Санду!”: у здания суда сектора Чеканы проходит протест

“Свободу Додону!”, “Долой Санду!”: у здания суда сектора Чеканы проходит протест

Члены и сторонники ПСРМ организовали сегодня акцию протеста у стен здания суда сектора Чеканы, где рассматривается ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста Игоря Додона на 30 суток. Экс-президента люди встретили аплодисментами и криками “Свободу!”, “Додон, мы с тобой!”. 

Граждане требуют освободить Игоря Додона и прекратить телевизионную юстицию в Молдове, а также отставки руководства страны. “Долой Майю Санду”, – скандируют люди.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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