“Свободу Ченушэ!”: у стен кагульского суда проходит акция протеста (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, сегодня социалисты возобновили протесты в поддержку председателя Кагульского района Марчела Ченушэ. В акции, проходящей у стен кагульского суда, принимают участие депутаты ПСРМ, члены и активисты партии, жители района. Они требуют освободить Ченушэ и остановить беззаконие.

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча выразил уверенность в том, что дело Ченушэ – политическое, а власть решила наказать его за то, что он позволил себе помочь 100 тысячам украинских беженцев, обеспечить их питанием и кровом.

– Ему “нарисовали” дело после того как он публично сказал, что район нуждается в поддержке центральных властей. Требуем освободить его из зала заседаний суда и вернуть на занимаемую должность, – сказал Батрынча.

В поддержку Ченушэ выступили также председатели Штефан-Водского, Бессарабского, Кантемирского районов, муниципальные советники Кагула, депутаты ПСРМ и другие.

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