Свободную экономическую зону в Атаках ликвидируют

После 25 лет существования свободная экономическая зона (СЭЗ) “Атаки-Бизнес” будет ликвидирована. Это самая маленькая свободная экономическая зона в Молдове.

СЭЗ “Атаки-Бизнес” была создана весной 1998 года “в целях стимулирования развития северо-восточного региона Республики Молдова, косвенно за счет налоговых и таможенных льгот, характерных для этих инвестиционных площадок (свободные экономические зоны)”, передаёт mybusiness.md.

Для создания и деятельности “Атаки-Бизнес” в пользование его администрации были переданы два земельных участка: один площадью 32,17 га и другой площадью 0,8 га, оба расположены на въезде в город, на трассе Единцы-Окница. Следует отметить, что площадь свободной экономической зоны в три раза меньше, чем предусмотрено законом о её создании.

За 25 лет деятельности СЭЗ “Атаки-Бизнес” не добилась значительных финансовых результатов и не стала “полюсом регионального роста, генерирующим экономический рост и рабочие места”, как изначально обещали власти. В связи с этим Министерство экономического развития и цифровизации инициировало проект, предусматривающий ликвидацию СЭЗ “Атаки-Бизнес”.

На конец 2022 года в администрации СЭЗ было зарегистрировано всего 10 резидентов, из которых только четверо осуществляют хозяйственную деятельность. В 2021 году СЭЗ “Атаки-Бизнес” имел наименьшую долю (всего 0,2%) сотрудников из 7 существующих СЭЗ и наименьший инвестиционный фонд – 9,4 млн долларов из общей суммы 506 млн долларов.

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