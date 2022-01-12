Святой Василий грядёт

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О том, почему важно перенимать и сохранять обычаи предков

Самые яркие зимние праздники уже отгремели фейерверками, отзвенели бокалами с шампанским и опустошили семейные бюджеты. Но расслабляться рано, впереди нас ещё ждёт Святой Василий – церковный праздник, с которым совпал Старый Новый год и народные обряды.

Одному народу известно

Праздники светские и православные, языческие обряды – всё смешалось вокруг новогодней мишуры. Кто-то определяет для себя духовность, кто-то выбирает веселье, кто-то умудряется грамотно это совмещать. То, что 14 января – праздник Святого Василия, знают почти все взрослые люди.

Как пояснил протоиерей Свято-Георгиевской церкви (Кишинёв) Георгий Новиков, в этот день верующие отмечают более весомый праздник – Обрезание Господне и этому событию посвящены основные богослужения.

– Святитель Василий Великий был столпом Православной церкви, одним из величайших учителей. Сохранилась Божественная литургия, написанная им. Он оставил после себя много трудов, которые переписывались и передавались из века в век, – поясняет отец Георгий. – Сейчас идёт череда праздников. За Василием Великим следуют праздники Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В своё время возникали споры: кто из этих святых более других послужил церкви. Каждый из них был велик в своём служении, поэтому решили, что 12 февраля будет отмечаться как праздник трёх святителей.

Традиция ходить утром 14 января, как говорят, посевать, исходит от народа. Колядки, которые в большой степени связаны с воспеванием Христа, и посыпание зерном домов в знак благополучия церковь принимает благосклонно, и священники даже сами посевают в своих храмах. Вместе с тем обряды, связанные с гаданиями, ворожбой, не принимаются ни в каких вариантах. Это явный грех. Но ведь именно накануне Старого Нового года закрепился народный праздник Маланка, когда колядующие переодеваются в животных и фольклорных персонажей. А ещё в этот вечер принято гадать. При этом 13 января по христианскому календарю – это день Святой Мелании. Как умудрились совместить православную святую с языческими обрядами гадания – одному народу известно. Что касается будущего, то, как уточнил отец Георгий, оно и без гаданий ведомо – мы все когда-то перейдём в Вечность и к этому надо быть готовыми.

Если кто-то поддерживает праздники, организует молодёжь, традиции продолжаются. Но, к сожалению, волна современности смывает всё. Мы становимся очевидцами ухода красивой народной культуры.

Сёла-хранители

Говорят, день Святого Василия в Гагаузии отмечают с широким размахом, даже большинство детей с молчаливого согласия родителей школу пропускают. Однако протоиерей Свято-Успенской церкви села Копчак Чадыр-Лунгского района Виталий Зелинский такой тенденции не замечает.

– Гагаузы впитали в себя традиции старых праздников и отмечают их, как и раньше. Скорее несколько отличаются по значимости дни святых Георгия и Дмитрия, – уточняет отец Виталий. – У нас просто набожный народ, они многое помнят, но всё равно в каждом населённом пункте празднуют по-своему. Так же, как и в молдавских сёлах. Если кто-то поддерживает праздники, организует молодёжь, традиции продолжаются. Но, к сожалению, волна современности смывает всё. Мы становимся очевидцами ухода красивой народной культуры. День Святого Василия был праздником дома. Многие люди носили это имя, соприкасались с Храмом, с молитвами.

Камерность оттесняет импровизацию

Граждане нашей страны, которым за сорок, в частности жившие в сёлах, с теплом вспоминают зимние праздники. Художнику Юрию Матею тоже довелось в детстве наряжаться согласно фантазии и возможностям. Чаще ребята просто раскрашивали лица, а потом ходили по всей магале с колядками. Сначала поздравляли родственников, потом знакомых, а в селе Казанджик Леовского района, где жил Юрий, почти все друг друга знали. Главное правило – не встретить строгого учителя или партийного работника. Зимние колядки в религиозные праздники в период СССР были не в чести, хотя на самом деле никто никого за это не наказывал.

– Это были настоящие представления. Каждый знал свою роль, и мы проводили репетиции, причём за пару месяцев до праздника. Это было профессионально, – уточняет Ю. Матей. – В родном селе у меня сейчас расположена мастерская, но я не вижу молодых людей, которые ходили бы по селу с колядками. Да и детей стало гораздо меньше. Впрочем, и ходить особо не к кому. Пенсионеры поздравлениям рады, но им порой нечем угостить колядующих.

Нельзя сказать, что наши колядки полностью ушли в небытие. У нас есть народные коллективы, как профессиональные, так и самодеятельные, которые со сцены или по сценарию очень неплохо воспроизводят обряды Святого Василия и других праздников. Но когда выступление рассчитано на специальную публику, оно приобретает окрас камерности, исчезает народная импровизация. В частном порядке заглядывают друг к другу соседи даже в шумных городах. Пусть будет хотя бы так.

Однако хранителями веры и народных традиций всё-таки остаются селяне. Может, потому что в сёлах люди находятся ближе к вере. Меньше теперь встречаются мальчики по имени Вася – модными становятся заграничные имена. Тем не менее наши мигранты на рождественские праздники стремятся попасть домой, где душе уютно, где мама поёт нехитрые песни, которые когда-то пела ей её мама. Но, увы, местные мамы могут когда-то закончиться.

Комментарий

В духе музея

Ион Штефэницэ, историк, основатель Музея крестьянина в с. Моловата Ноуэ:

– Об открытии временной тематической выставки «Народные маски в Музее крестьянина» с госпожой Мардарь мы дискутировали ещё в позапрошлом году. Именно она выступила с инициативой проведения выставки, а мы, в свою очередь, оказались открытыми для сотрудничества. Самым удачным нам показалось время новогодних и рождественских праздников. Наша коллекция подобрана именно под этот период. Представленные экспонаты по-своему уникальны. Мастеров, работающих в этом жанре прикладного искусства, в Молдове можно пересчитать по пальцам. Маски, выполненные учащимися, таят в себе элементы народного творчества и очень близки по духу нашему музею. Это наш первый совместный проект с Теленештской школой изобразительных искусств – надеюсь, что он оказался удачным. Люди рады этому событию. Наша общая цель – возрождение молдавских деревень, сохранение свидетельств прошлого, без чего нельзя построить достойного будущего. Выставка продлится до 20 января. Кому интересно – пожалуйста.

В тему

Добрые маски

В Музее крестьянина, что был открыт в августе 2021 года в селе Моловата Ноуэ Дубоссарского района, проходит необычная выставка масок для зимних праздников, сделанных руками учащихся Теленештской школы изобразительных искусств им. Николае Моисей.

Изготовлены работы под руководством мастерицы Ольги Мардарь, которая призналась, что, хоть у неё и есть высшее художественное образование, мастерству изготовления масок она училась самостоятельно, так как это в вузах не преподают. Теперь Ольга передаёт свои навыки и знания молодёжи. Конечно, современным детям интересно создавать образы персонажей из западных комиксов, монстров с хеллоуиновских вечеринок.

Можно создавать всё, можно экспериментировать, однако педагог мудро возвращает своих учеников в истинное русло творчества, к истокам, элементам фольклора, к историческим фрагментам народного творчества. И хотя процесс рукоделия проходит под руководством педагога, у любого учащегося есть своё видение, своё право на творчество. Поэтому в каждом экспонате заложена позитивная энергия, в каждом – своя изюминка, свой цветовой колорит. Набор разноцветных лоскутов для своих работ дети отбирали сами, благо есть их поставщик – местное ателье. Нашлись и другие материалы.

Говорят, что маски во время зимних праздников нужны, чтобы напугать зло, поэтому ряженые иногда придают себе устрашающий облик. Тогда нечистая сила покинет дом хозяина, и новый год начнётся с добра и чистых помыслов.

– Мне нравится другая, шуточная версия использования масок. В новогодние праздники человек надевает на себя маску, идёт к своему начальнику и говорит всё, что о нём думает. Это действует и как психологическая терапия, – говорит Ольга Мардарь. – Как бы там ни было, я считаю, что маски должны быть добрыми, комичными, светлыми, с разными характерами – любыми, но не такими, чтобы их боялись дети.

Все работы, выполненные на уроках, являются достоянием художественной школы. Правда, различные коллекции нередко становятся предметами временных художественных экспозиций, что очень приятно юным мастерам. Может быть, в будущем кто-то из них станет настоящим мэтром, а пока они находят радость в творчестве, а мы получаем эстетическое наслаждение от их необычных произведений.

Ольга Мардарь изготавливает маски с использованием разных техник в частном порядке и не только новогодние, но дальше выставок спроса на них нет. Люди забывают о том, как искренне веселились их предки, когда праздники украшали яркие маски.

Наталья Лужина