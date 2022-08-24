Святитель мира православия всея Молдовы

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Митрополит Владимир – о службе, духовном просвещении и молитвах о мире

Наталья Устюгова, info@aif.md

Это только кажется, что путь к Богу проторен предыдущими поколениями. На самом деле у каждого он – свой, усыпанный своими вопросами и сомнениями, особенно если человек решил посвятить себя служению Богу и Церкви. Свой личный, далеко не простой маршрут избрал и митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир.

Накануне 70-летия владыка поделился с «АиФ в Молдове» некоторыми воспоминаниями из своей жизни.

ДОСЬЕ

Митрополит Владимир (Николай Васильевич Кантарян) родился 18 августа 1952 г. в с. Коленковцы Хотинского района Черновицкой области (Украина). В 1969 г. окончил среднюю школу, с 1970 по 1973 г. проходил срочную службу на Черноморском флоте. 22 мая 1976 г. рукоположен в сан священника Смоленска. В 1981 г. переехал в Черновицкую епархию и был назначен епископом Черновицким и Буковинским Варлаамом клириком Свято-Никольского кафедрального собора в г. Черновцы. С 1983 г. одновременно назначен и секретарём Черновицкого епархиального управления с возведением в сан протоиерея. 29 ноября 1987 г. епископом Черновицким и Буковинским Антонием пострижен в монашество с именем Владимир. В 1981 г. окончил Московскую духовную семинарию, а в 1989 г. – Московскую духовную академию. 7 июля 1989 г. архимандриту Владимиру определено быть епископом Кишинёвским и Молдавским. В 1990 г. возведён в сан архиепископа. Постоянный член Священного Синода РПЦ. Удостоен множества церковных и гражданских наград, в том числе Ордена Республики и ордена «За развитие науки и образования» Международной кадровой академии при ЮНЕСКО.

Дорога к храму

– Первую молитву, как правило, ребёнок читает вместе с родителями. Так было и у Вас?

– Я родился в верующей православной семье. Все мои родственники работали в лесном хозяйстве. Мы жили на кордоне, на опушке леса. По воскресеньям всей семьёй ходили в церковь, мама брала и меня. Я прислушивался к мелодиям храма, но в том возрасте мне больше нравилось причащаться. Потом, когда мне было около пяти лет, мама и дедушка отвезли меня в мужской Почаевский монастырь. Я проникся службой, но, когда мама меня спросила, не хотел бы я стать монахом, я не готов был ответить однозначно. Любой ответ требует раздумий, да и слишком юным я был. Моим духовным воспитанием больше занимались дедушка с бабушкой, потому что родители часто были заняты, и в пять лет я знал все молитвы, которые нужны абитуриентам для поступления в семинарию.

– Не самое простое занятие для малыша. Чем дедушка мотивировал учёбу?

– Хитрость проста. Зимой, когда шла рубка леса, к нам приезжал магазинчик. Дедушка покупал мне халву (я её очень любил) и говорил, что это подарок от зайчика. Но для того чтобы получать такие гостинцы и далее, я должен был учиться писать и читать, в том числе и на церковнославянском.

– Каким был первый день рождения, который Вы запомнили?

– Наверно, когда мне исполнилось семь лет и я пошёл в школу. Тогда мама купила много обновок, и мне казалось, что я уже взрослый. Мне всегда хотелось быть старше, чем я был.

– Каким был Ваш путь к Богу? Когда Вы ощутили светлый лучик истинной веры?

– Эти лучики, наверно, согревали меня с детства. Вера в Бога была естественной средой нашего бытия. Когда я стал старше, меня заинтересовала история православия. Возможно, мой путь к храму был предопределён свыше.

Закон Божий неизменен, а церковная догма незаменима. Если бы наши церковные законы меняли так, как законодательства в парламенте, от нашей Церкви ничего бы не осталось. Поэтому мы идём прямой дорогой, которую нам заповедовали Наш Спаситель, святые апостолы и отцы Церкви. Если мы пойдём по линии демократии, ничего святого не останется.

Служба – везде служба

– Вы проходили военную службу на Черноморском флоте. Чем запомнился тот период?

– После окончания школы я зашёл за советом к местному Черновицко-Буковинскому епископу Феодосию. Он выслушал меня и сказал, что, если я хочу пойти по церковной линии, для начала нужно отслужить в армии. Я так и сделал. В армии мне нравилась дисциплина, до сих пор в моей жизни присутствует армейский режим. Я люблю, чтобы всё находилось на своих местах, чтобы одежда была выглаженной, а обувь – начищенной. Стараюсь быть пунктуальным. У нас на флоте дедовщины не было, нам чётко поясняли наши задачи, так что мне было легко. Но в комсомол меня так и не заманили, хотя я был октябрёнком и пионером. Я объяснил командиру, что намерен избрать путь служения Богу. Он меня понял.

– Вы начинали церковное служение в Смоленске. Какими добрыми ветрами Вас туда занесло?

– Я окончил службу в армии осенью. Хотел поступить в духовную семинарию, но нужно было ждать следующего лета. Когда я был на службе в армии, епископа Черновицкого перевели в Смоленск, поэтому я отправился вслед за ним в этот город. Он меня принял и начал готовить к поступлению. Я был водителем и делопроизводителем, а также иподьяконствовал при Свято-Успенском кафедральном соборе. Через два года он предложил рукоположить меня в дьяконы, на что я дал согласие. Мне тогда был всего 21 год, и я не был женат.

Имя по жребию

– Вам нравилось служить при соборе?

– Мне всё нравилось. У периода служения в Смоленске богатая история. К нам приезжали известные люди – космонавты, артисты, писатели, – и я имел возможность со всеми общаться. Члены семьи Косыгина, Брежнева и других политических деятелей интересовались, почему я избрал этот путь. Меня очень поддерживали артисты – Людмила Зыкина, Елена Образцова, Ирина Архипова, которые иногда по воскресеньям пели в нашем хоре. Когда нашего епископа из Смоленска перевели в Берлин, я переехал в Черновцы. Это было время великого события – тысячелетия крещения Руси. Тогда мне предложили постричься в монахи. На тот момент я уже 15 лет был в сане, но немного сомневался. Епископ Антоний постриг меня в монашество, потом быстро возвёл в сан игумена, затем архимандрита.

– Почему Вашим духовным именем выбрано имя Владимир?

– Это целая история. Когда я родился, мама хотела назвать меня Владимиром, но дедушка настоял, чтобы меня назвали его именем. Так я стал Николаем. Когда пришло время постричься в монахи, владыка Антоний сказал, чтобы я выбрал себе три имени, одно он назовёт, а потом будем выбирать. Первое имя я выбрал – Владимир, потом производные от Николая – Никон и Никодим. Он же назвал ещё имя – Нектарий. Он взял четыре бумажки, написал на них имена, положил на престол и сказал, чтобы я тянул жребий. Владыка Антоний утверждал, что я вытянул имя, которое мне не понравилось. Я, конечно, очень расстроился, но перечить не стал. Однако когда во время пострига он назвал меня Владимиром, у меня от радости слёзы на глазах выступили. И мама была очень довольна. Я до сих пор не знаю, что было написано на бумажке, но мой наставник принял правильное решение.

Во главе обряда – таинство

– Для дальнейшей службы Вы сами предпочли Молдову или так сложилось?

– В 1989 году я наконец решил взять отпуск, и как раз появилась возможность посетить Польшу и Чехословакию. Вернулся я 10 июля и узнал, что 7 июля Священный Синод избрал меня Епископом Кишинёвским и Молдавским. Конечно, я был в недоумении. Я поехал в Москву, заказал себе облачение и молодым епископом накануне своего дня небесного покровителя прибыл в Молдову, а 28 июля отслужил первую божественную литургию.

– Есть ли в Молдове какие-то особенности в проведении церковных обрядов?

– В России церкви стали закрываться сразу после Октябрьской революции, и на территории Смоленщины было всего 34 храма. Венчались редко, но детей крестили очень многие. По воскресеньям я иногда проводил до 120 крестин, а за неделю до 150. Да и взрослые принимали решение креститься. Какого пола ребёнок, такого пола был и крёстный. Не было никаких дополнительных церемоний, важно только таинство крещения и миропомазания. В Молдове этому уделяют больше внимания, но здесь и люди богаче были, чем в России, да и церкви в Молдове закрывались ближе к 60-м годам, вероятно поэтому здесь сохранилась какая-то помпезность. При крещении приглашают до 40 кумовей. Ребёнок растёт и даже не знает, кто его крёстные. Но местные обычаи не противоречат самому таинству и церковным канонам. Есть свои традиции у молдавских свадеб. Люди как бы показывают, что они живут в достатке. Слишком пышными бывают и похороны. Мы, конечно, говорим, чтобы внешней стороне уделяли меньше внимания, а концентрировались на духовном. Умершему человеку нужна молитва о его душе, а не многочисленные поманы. Но если люди этого хотят, это не воспрещается. По крайней мере, такая помпезность не относится к язычеству.

Духовное возрождение

– Вы стали Епископом Кишинёвским и Всея Молдовы не в самое простое время. С чего начинали?

– Радостно было, что в тот период началась волна возрождения церквей и монастырей. Однако свобода наступила, а священников не было. Приходы открывались быстро, я не успевал писать письма в Совет по делам религии при Совете министров Молдавской ССР. Это был сложный, но очень интересный и насыщенный период.

– Как решали проблему кадров?

– На тот момент у нас были годовые подготовительные курсы при монастыре Кэприяна, которые открыл мой предшественник владыка Серапион. Там учились молодые образованные люди, окончившие техникумы и вузы, и потом я их рукополагал. Некоторые продолжали учёбу в Румынии, России, на Украине. Когда Молдова обрела независимость, мы стали думать об открытии высших церковных учебных заведений. Так появились кишинёвские духовные академия и семинария, где преподавателями стали выпускники церковных вузов советских времён. Нам нужны были духовные кадры, потому что в то время на одного священника порой приходились приходы в 15 – 20 сёлах. Когда я приехал в эту замечательную страну, то поставил перед собой цель, чтобы в каждом населённом пункте был свой приход и образованный настоятель.

– С этой задачей справились?

– Сейчас у нас около 90% священнослужителей – люди с высшим светским и духовным образованием. В Молдове только мною рукоположено 1427 священников. У нас много докторов богословия, что радует, потому что благодаря этому Церковь растёт и укрепляется. Мы ведём телевизионные передачи, наши священники участвуют в различных диалогах с представителями других конфессий, присутствующих на территории Республики Молдова. Даже сейчас, когда у нас есть своя семинария и академия, некоторые будущие священнослужители едут учиться за границу. Это очень хорошо для кругозора, для общения и налаживания связей.

Нелёгкая ноша служения

– Есть ли у нас в республике православные молодёжные организации, которые курирует митрополия?

– Да, есть такие при митрополии. Так же молодёжная организация, куда входят и студенты, создана при Духовной академии. Но у нас есть и другие отделы, оказывающие социальную и духовную поддержку населению. Наши священнослужители работают в воинских частях, больницах и тюрьмах. Сложность в том, что мы не располагаем достаточными финансами, чтобы оказывать и материальную помощь. Однако через наш Дом милосердия, приходы и монастыри мы изыскали возможность помочь беженцам с Украины. Мы не смотрим, кто прав, а кто виноват, а по-христиански помогаем людям.

– Насколько охотно молодые люди проходят духовное обучение?

– Я заметил, что в Духовную академию поступают выпускники разных вузов. Говорят, что им интересна история православия. Это хорошая тенденция. И совсем не обязательно, чтобы все они стали священнослужителями.

– Истинное служение Богу и людям – очень тяжёлая ноша. Все ли её выдерживают?

– Если говорить о монастырях, то туда принимают с испытательным сроком. Приходит парень или девушка, а им предлагают делать разную работу. Почему? Потому что они вступили на путь послушания, своей воли нет – есть воля настоятеля монастыря. Они проходят испытания и, если выдерживают, если их устраивает такой уклад жизни, могут остаться, но они вольны и уйти. Когда мы рукополагаем в священники, тоже экзаменуем претендентов, уточняем, насколько сильна их вера и готовы ли они посвятить себя служению. Как правило, мы знаем всех своих учеников, чувствуем, кто на что способен. Но в жизни всякое может случиться.

Вера без границ

– Много граждан Молдовы, причисляющих себя к православию, выехало за рубеж. Как долго продержится их вера вдали от родины? Насколько важно для православных посещать храм?

– Очень прискорбно, что наши люди уезжают и заселяют Европу, но мы открываем там православные храмы. У нас более 40 приходов в Италии, 5 – в Испании, во многих странах Европы, в Канаде и США, даже в Новой Зеландии есть. Наши священники служат и на церковнославянском языке, и на молдавском-румынском, и на языках стран проживания. Когда открывается приход, верующие объединяются, им жизненно необходимо посещать храм. К сожалению, очень много наших бывших сограждан уже не планируют вернуться на родину. Хорошо только то, что они распространяют православие. Надеюсь, что Господь вразумит наших руководителей пойти таким путём, чтобы люди захотели вернуться, ведь в глубине души многие скучают по родным местам. Но всем нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

– Священнослужители из Молдовы тоже служат за границей?

– Я просил ещё Святейшего патриарха Алексия II, чтобы он благословил наших священников на такую службу, в частности в страны, которые близки нам по языку. За рубежом наши братья из Молдовы очень активны.

– Но ведь непросто открывать приходы за рубежом?

– Через епископа Антона Коша во многих странах нам безвозмездно передают здания католических храмов. Мы устанавливаем там иконостас, кое-что из атрибутов – и можно вести службу. Когда я посещаю зарубежные приходы, обычно приглашают кого-то из католических священников, а после службы проходит дружеское общение, такое же хлебосольное, как и в Молдове.

– Как сохранить веру у людей в условиях всемирного хаоса? С кем можно сотрудничать? Нужно ли это делать?

– На территории Молдовы мы стараемся поддерживать хорошие отношения с представителями всех христианских конфессий. В любом случае у нас есть что-то общее. Самые близкие по духу – романо-католики, с которыми много веков назад мы были едины. Конечно, мы не участвуем в богослужениях друг у друга, но по возможности друг другу помогаем.

Демократия против святости

– Наверное, Вы иногда вспоминаете лесной кордон, где прошло детство? Дом стоит до сих пор?

– Когда я стал епископом, вместе с родителями (я единственный ребёнок в семье) мы решили создать в нашем селе скит. Самое интересное, что мой односельчанин (он был уполномоченным по делам религии в Черновцах) и подсказал: если уж строить – так сразу монастырь. Вот на том месте, где был кордон, где я играл ребёнком, сейчас высится прекрасный мужской монастырь, который носит имя князя Владимира.

– Сколько бы добра человек ни сделал, он не может всем угодить. Вам знакомы подобные ситуации?

– Всякое было. Иногда меня пытались обидеть, слова нелестные говорили. Но я старался идти вперёд, потому что был призван к служению. Я благодарю всех наших священнослужителей и руководство страны, кто в своё время помогал поддерживать чистоту православия в Молдове. После годовщины 70-летия своей земной жизни я дальше буду идти по выбранному пути. Если мы призваны, то должны честно выполнять свой долг. Если бы каждый человек, живущий на земле, честно исполнял свой долг, в нашем обществе не было бы тех неприятностей и неприязни, которые существуют. Поэтому и в продолжении всей своей жизни, при управлении Православной церковью Молдовы, я всегда обращаюсь и буду обращаться к руководству страны, чтобы они поддерживали нашу идею: как мы приняли чистое православие, так чтобы и передали следующим поколениям. Закон Божий неизменен, а церковная догма незаменима. Если бы наши церковные законы меняли так, как законодательства в парламенте, от нашей Церкви ничего бы не осталось. Поэтому мы идём прямой дорогой, которую нам заповедовали Наш Спаситель, святые апостолы и отцы Церкви. Если мы пойдём по линии демократии, ничего святого не останется.

Умиротворение в одиночестве

– Вы достигли высокого духовного сана. Но ведь и у Вас должны быть какие-то увлечения или интересы? Ничто человеческое нам не чуждо. Какой он, владыка Владимир, когда остаётся наедине с собой?

– Мне часто задают такой вопрос. Я люблю одиночество и никогда не скучаю. Я либо навожу в доме порядок, хотя у меня есть помощники, либо читаю. Мне часто дарят свои произведения молдавские авторы. Если человек трудился, вложил в книгу свой ум, я обязан её прочитать. Изучаю новые церковные книги. Современный мир не таков, каким был раньше. Сейчас очень пытливая молодёжь, которая порой задаёт непростые вопросы, и ответы нужно давать на её языке. Ещё мне нравится посещать новые страны и знаменитые места. Я был на Великой китайской стене и у статуи Свободы, поднимался на Эйфелеву башню, заходил в пирамиду Хеопса, но особо меня впечатляют древние храмы.

– Мы все знаем, что мир очень хрупок. Но сейчас его грани крайне уязвимы. Появятся ли новые молитвы во спасение мира?

– Возможно. Новые молитвы утверждаются Священным Синодом. Но мы стараемся обращаться к богу простыми словами, чтобы они были доступны и верующим. Я до сих пор читаю молитву о том, чтобы Господь вразумил руководителей страны, ниспослал мир, умиротворил враждующие стороны. О мире во всём мире мы молимся на каждой службе. Главное, чтобы наши слова были искренними и шли от сердца.

Справка

Православная церковь Молдовы – крупнейшая из самоуправляемых церквей Московского патриархата. Численность православного населения Республики Молдова, являющейся канонической территорией ПЦМ, достигает, по разным оценкам, не менее 96% от общего числа граждан страны.