Мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за насилие над дочерью сожительницы

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Обвиняемый в течение трёх лет насиловал дочь сожительницы.

В 2016 году мужчина стал совместно проживать с женщиной, у которой была дочь-шестиклассница. Через год, когда девочке было 13 лет, обвиняемый склонил её к интиму. Впоследствии он шантажировал подростка тем, что в случае отказа от половой связи расскажет обо всём в школе, где училась девочка.

Вскоре сожительница решила прервать отношения из-за того, что подсудимый злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию по отношению к ней и дочери. Тогда и вскрылась правда. После начала уголовного расследования потерпевшей была оказана необходимая психологическая и социальная помощь.

Насильник был помещён под стражу. Суд сектора Буюканы приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с возмещением морального ущерба в размере 100 000 леев.

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