Свежие плоды и сухофрукты из Молдовы будут поставляться в Италию

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Слива, яблоко и абрикос в Республике Молдова очень высокого качества. Об этом говорит итальянский бизнесмен Пьеро Леоне, проявивший интерес к сотрудничеству с молдавскими производителями. Предприниматель будет работать, чтобы организовать поставки в Италию сухофруктов и соков из фруктов, выращенных в молдавских садах.

Как сообщает AgroExpert, Пьеро Леоне проявляет особый интерес к молдавским сливам. Он покупает у местных производителей чернослив и намеревается расширить свой бизнес.

– Мы уже второй раз находимся в Республике Молдова, у нас договорённость с двумя молдавскими компаниями. Уже есть контракт на покупку 500 тонн чернослива. У нас будут встречи и с представителями двух компаний с юга Молдовы, у которых мы хотим приобрести свежие сливы. Мы очень довольны качеством продукции и надеемся на плодотворное сотрудничество, — говорит Пьеро Леоне.

Он отметил, что молдавские фрукты имеют высокое качество и могут потребляться как в свежем виде, так и в переработанном виде.

– Мы сотрудничаем с Турцией и Чили. Пока Молдова выходила на восточные рынки, у нас не было возможности сотрудничать с молдавскими производителями. Ознакомившись со здешним рынком, мы обнаружили очень высокое качество продукции по сравнению с другими средиземноморскими производителями, с которыми мы сотрудничали. Кожура молдавских слив тонкая, и при их сушке они намного мягче и вкуснее. Мы не ограничиваемся только сливами. Нас очень интересуют яблоки и абрикосы. Речь идёт не только о сухофруктах, но и о сотрудничестве для производства соков, — отмечает бизнесмен.

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