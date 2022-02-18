Капуста – по 30, помидоры – по 55: цены на фрукты и овощи на Центральном рынке (ФОТО)

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ВОЗ рекомендует употреблять в день не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод, но с нынешними ценами на “витамины”, к сожалению, не каждый может себе это позволить. Так, например, появившаяся недавно в продаже молодая капуста, стоит сегодня на Центральном рынке 30 леев, а томаты черри и красный перец “капия” – по 55 леев за килограмм.

Несмотря на то, что спрос на цитрусовые ближе к весне падает, цены на них остаются прежними. Так, мандарины стоят 25 леев за килограмм, лимоны – 23 лея, киви – 35 леев, помело – 42 лея.

Кабачки и огурцы – на вес золота: 45 леев и 55 леев соответственно. Зелёный лук – по 5 леев за пучок, остальная зелень – 6-7 леев. Грибы стоят от 30 до 36 леев, авокадо – 100 леев за килограмм, пекинская капуста – 22 лея.

Цена на овощи, которые всегда пользуются спросом, медленно, но уверенно растут. Так, картофель стоит до 10 леев за кило, лук – 8 леев, свёкла – 11 леев, морковь – 10 леев.

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