Светоч просвещения

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О том, как не заменить настоящее чтение СМСками и смайликами

Чем больше человек читает и ценит силу печатного слова, тем реже он бросает слова на ветер. Но дружить надо с умными книгами, написанными мудрыми авторами, которые заставляют мыслить. Правильная литература заметно отличается от посланий блогеров, а найти её проще в ещё сохранившихся библиотеках.

Подвиг библиотекарей

Недавно в СМИ, со ссылкой на Министерство культуры, прошла информация, что за пять лет, с 2015 по 2020-й, число библиотек в Молдове сократилось с 2785 до 2656 – в среднем по 25 в год. По данным Национальной библиотеки РМ, в 2020 году было закрыто значительно меньше – около 15 таких объектов. Как уточняют специалисты, основные причины – сокращение населения или объединение школьной и сельской библиотек.

Депутат парламента Валерий Мудук обратил внимание на то, что, кроме ряда проблем, библиотеки начинают испытывать и дефицит кадров. По его мнению, библиотекарь, не в обиду другим, – профессия достаточно глубокая, она требует отдачи и обширных знаний.

– Книга – определённое пространство, в нём нужно уметь ориентироваться, надо знать, как с ней работать. Именно библиотекарь является проводником в мире художественных изданий, зажигает интерес к чтению. Людей этой специальности в Молдове готовят, но они, как учителя и врачи, по известным причинам не хотят ехать в сёла, – подчёркивает Валерий Мудук. – Проблема и в том, что на культуру деньги из бюджетов распределяются по остаточному принципу. Но ведь если библиотека где-то закрывается, то едва ли она когда-то откроется снова. Помещение можно найти, а вот вернуть книжный фонд и специалистов уже невозможно. Мы помним, как в начале 90-х, когда не отапливались здания и не выдавались зарплаты, библиотекари совершали профессиональный подвиг, чтобы сохранить книжные фонды. Они все заслуживают награды за то, что выстояли в таких условиях.

На культуру деньги из бюджетов распределяются по остаточному принципу. И если библиотека где-то закрывается, то едва ли она когда-то откроется снова. Помещение можно найти, а вот вернуть книжный фонд и специалистов уже невозможно.

Закладки на будущее

В городе Купчине, примэрия которого управляет двумя сёлами, работают детская и взрослая библиотеки, финансируемые из городского бюджета. Кроме того, библиотеки есть во всех учебных заведениях и находятся на их балансе.

– Мы оплачиваем работу сотрудников, по мере возможности пополняем книжный фонд. Это не такие уж большие затраты, – поясняет примар Купчина Людмила Магу. – У нас никогда не было даже мысли закрыть библиотеку, на этом нельзя экономить. Понятно, что молодёжь предпочитает листать страницы в интернете, но делают они это урывками. А каждая книга – это цельная история.

Впрочем, городская библиотека Купчина – это настоящий информационно-образовательный центр. Несколько лет назад появилась и новотека, так что благодаря современным компьютерам в интернет-пространстве можно найти как художественную, так и специализированную литературу. Но у хранилищ книг появилось ещё одно направление – они становятся центрами общения.

– Во время карантина к нам заходили реже, но сейчас мы продолжим встречи с книголюбами, – утверждает заведующая городской библиотекой Купчина Татьяна Бодарэу. – Это особенно важно для одиноких пенсионеров. Они с удовольствием знакомятся с новостями из газет и журналов, а подписка у нас неплохая. Многие приходят за советом, а иногда – за хорошим настроением. Мы проводим мероприятия и для молодёжи. Так что занимаемся не только выдачей книг.

Несколько печальней выглядит ситуация в маленьких сёлах, где стремительно сокращается число жителей. И там, и где счёт идёт на десятки, исчезновение читального зала никто и не замечает. Но не всё потеряно для населённых пунктов, где сохранились школы.

– Наша примэрия никогда не поднимала вопрос о закрытии библиотеки. Напротив, говорят, что она нужна для развития села, – уточняет заведующая библиотекой села Малиновское Рышканского района Елена Бугай. – Несколько лет назад у нас тоже появились компьютеры и есть прямая связь с миром. При этом возникают проблемы с обновлением книжного фонда, потому что Национальная библиотека чаще присылает литературу на государственном языке, а у нас село украинское и здесь традиционно читают на русском. Так что мы ищем спонсоров, которые могли бы нам помочь в приобретении литературы, особенно детской, хоть у нас сейчас мало детей. Если ребёнку понравится яркая и интересная книга, возможно, он будет читать и в будущем.

Под статусом культурных центров

По большому счёту дела с библиотеками, точнее, с их наличием, обстоят относительно неплохо, а пара примеров – не показатель для всей республики. Другое дело – состояние и обновление книжного фонда, зарплата персонала, температура в помещениях и т. д.

Депутат парламента Елена Белякова обратила внимание на то, что сейчас библиотеки приобретают статус культурных центров – к примеру, это хорошо видно по столичной библиотеке им. М. Ломоносова. Сегодня этот опыт перенимают по всей республике. И вообще, в Молдове всё-таки много читающих людей. Насколько будут сохраняться библиотеки, зависит от нас всех, от всего общества и от того, как мы будем приучать молодое поколение к классическому чтению.

– Книга не исчезнет, а вместе с ней сохранятся читальные залы и библиотеки, – уверена Елена Белякова. – Одна из задач законодательного органа – сохранить места, где люди могут соприкасаться с художественными произведениями. Думаю, что нам эту тему надо поднять и проанализировать, уточнить, как обстоят дела с библиотеками в целом, как они работают, чем пополняются фонды, каково состояние самих зданий. У человека должно быть желание прийти в читальный зал, где светло, тепло и удобно.

Недавно парламентское большинство предложило объявить 14 февраля Днём чтения. Идея сама по себе неплоха, но очень уж смутно оформлена. О книге, а тем более о библиотеках и их хранителях в проекте не говорится. Молодёжь всё больше общается СМСками и смайликами, воспринимает их как новую письменность и истину, поэтому важно, чтобы не произошло подмены понятий. В основе всегда должно находиться печатное издание, всё остальное просто к нему прилагается.

В тему

Вечный формат

Любители классического чтения, коих осталось совсем мало, всегда будут ценить настоящие книги. Тем не менее прогресс никто не отменял. При помощи интернета сейчас можно добраться до любого мирового книгохранилища.

Вечную жизнь в электронном формате ждут и книги Национальной библиотеки, а произойдёт это благодаря выигранному гранту для сохранения культурного наследия на 7 млн леев.

– Четыре года назад через посольство Японии мы подали заявку на улучшение и модернизацию оборудования для оцифровки литературы и получили этот грант. К нам приезжали японские представители, оценили наши фонды, профессиональный уровень наших специалистов и т. д. В общем, это была работа не одного дня, – поясняет генеральный директор Национальной библиотеки РМ Елена Пинтилей. – В итоге сошлись на том, что нам нужен робот-сканер для обычных книг, сканер для журналов и газет, для старых и очень редких изданий и для микрофильмов. Также было закуплено четыре компьютера супервысоких технологий. Соответственно были созданы рабочие места, а наши сотрудники прошли дополнительное обучение. Кроме того, проект предусматривает создание серверов, где информация будет храниться. Выбором техники занимались международные эксперты, так что мы просто получили уже готовое оборудование.

Итак, не за горами времена, когда у нас будет электронная национальная библиотека, которую виртуально сможет посетить любой гражданин Молдовы, а также читатели из других стран. Впрочем, сканирование фондов началось ещё в 2010 году и уже оцифровано 23% культурного наследия нашей страны. Эта информация находится в широком доступе, поскольку сама литература была издана более 70 – 75 лет назад. Далее Национальная библиотека будет соблюдать авторские права издателей, как это происходит во всех электронных библиотеках мира.

Комментарий

Зри правильно

Олег Ставинский, офтальмолог:

– О том, что длительное сидение за компьютерами и увлечение гаджетами негативно влияет на зрение, врачи говорят давно. Пандемия и онлайн-обучение сделали этот факт очевидным для всех. Особенно вреден компьютер для растущего глаза ребёнка. Однако современные люди, особенно молодые, привыкли именно к такой форме получения информации, хотя она не всегда успевает перевариваться ни мозгом, ни глазом. Поэтому было бы лучше, чтобы мы хоть какую-то литературу читали в бумажном варианте. В этом плане функционирование библиотек всегда будет оставаться актуальным.

Наталья Устюгова