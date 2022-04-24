Светлая Пасха: приметы, ритуалы и запреты

Светлая Пасха: приметы, ритуалы и запреты

Пасха – главное событие церковного года, праздник, который символизирует воскресение Иисуса Христа. С этим днём связаны не только правила и традиции, но и ряд запретов.

  • Нельзя в этот день переедать, ко всему нужно подходить с чувством меры. Особенно это касается употребления алкогольных напитков.
  • Также запрещается грустить, ругаться с ближними. Это относится не только к дню праздника, но и ко всей последующей неделе (она называется Светлой).
  • Нельзя заниматься домашними делами, а том числе уборкой, мытьём, стиркой. Всё это необходимо сделать заранее, пишет tvsamara.ru.
  • В Пасху лучше не работать, не делать домашние дела и не трудиться в огороде.
  • Запрещено выбрасывать остатки пасхальной еды, особенно освящённой. Лучше угостить ей животных и птиц.
  • Нельзя красить яйца и готовить куличи в день Пасхи. Это необходимо было сделать заранее.
  • Нельзя жадничать, скупиться, отказывать в милостыне и помощи, особенно в том случае, когда вас о них попросили напрямую.
  • Нельзя спать слишком долго. Встать в этот день лучше с рассветом, чтобы раньше прийти в церковь и освятить пасхальную пищу.

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