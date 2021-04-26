“Светлая память героям!”: Сегодня – 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполняется 35 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая в истории техногенная катастрофа в мирное время принесла огромные страдания народам Украины, Беларуси, России, Молдовы и других стран Европы, на территории которых выпали радиоактивные осадки.
Десятки людей погибли в первые же дни после аварии, многие и многие тысячи стали впоследствии жертвами невидимого медленного убийцы – радиации, еще десятки тысяч навсегда покинули родные места, ставшие зоной отчуждения. Более 3500 жителей Молдовы приняли участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 году, и их здоровье было необратимо подорвано.
– Сегодня мы чтим память всех погибших и отдаем дань безграничного уважения всем, кто ценой собственного здоровья помогли преодолеть ужасные последствия аварии. Светлая память героям! – отметил в связи с памятным днём на своей странице в соцсети Игорь Додон.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии