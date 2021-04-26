“Светлая память героям!”: Сегодня – 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполняется 35 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая в истории техногенная катастрофа в мирное время принесла огромные страдания народам Украины, Беларуси, России, Молдовы и других стран Европы, на территории которых выпали радиоактивные осадки.

Десятки людей погибли в первые же дни после аварии, многие и многие тысячи стали впоследствии жертвами невидимого медленного убийцы – радиации, еще десятки тысяч навсегда покинули родные места, ставшие зоной отчуждения. Более 3500 жителей Молдовы приняли участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 году, и их здоровье было необратимо подорвано.