Света нет: в каких секторах запланированы отключения

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 15 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Четатя Килия 73 – с 13:00 до 17:00.

ул. Пригорень 3, 3/1, 3/1 подъезд 4; 3 подъезд 2; 5, 5/1, 5 подъезд 2; 7, 7/1, 7 подъезд 1, 2J – с 09:00 до 13:00.

ул. Буребиста 5, 7, Четатя Албэ 176, Мунчешть 350, 350A – с 09:00 до 19:00.

ул. Н. Тестимицану 30 – с 14:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 1/2, Шт. чел Маре 169, 169/2, 171, 171/1, 171/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Лэпушняну 1-11, 18, 22, 24, 28, 999, Щусева 108, М. Витязул 1, 9001, 9955, Шт. чел Маре 151, 159, 163, 165 – с 20:00 до 22:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 13, 17, Каля Орхеюлуй 89/3, 89/4, 89E, Г. Мадан 4-10, 25-43, Хотин 2-4, М. Исанос 2, Путней 28-48, 29-47, В. Комаров 2-8, 9-11, пер. В. Комаров 6 – с 09:30 до 17:00;

ул. К. Орхеюлуй 113/1, 117 – с 09:20 до 17:00;

ул. В. Бадиу 3A, 5A, 7, К. Орхеюлуй 13, 13A, 19, 23G, К. Пушкин 31, Конструкторилор 2-6, 3-21, Дойна 6-10, 9-21, пер. Дойна 7-19, Петрикань 1, 2-26, 42-44, 62, пер. 1 Петрикань 1-11, 12, пер. 2 Петрикань 4, 4A, 5/1, 9, пер. Петрикань 1, 10, 14A, 15/1, 18/1, Подгоренилор 1-15, 2-10, пер. Поштей 2-8, 20, 24 – с 09:30 до 17:00.