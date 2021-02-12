Света нет: в каких секторах в пятницу запланированы отключения

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 12 февраля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Д. Морузь 7, Индепенденцей 10/1, 10/3, 10/4, 12, 12/2, И. В. Витязул 7, 7/1, 7/2 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Центр:

ул. Каприкорн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Фечоарей 17A, М. Лермонтов 31, 47, Рогулень 1 – 69, 2-46, Сф. Винерь 50, 70, В. Рэдиулуй 9, Зодиак 1-15, 6-52 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 68/2, К. Орхеюлуй 105, Кукорилор 16/3, 47, 49, 49A, 49D, 58, Дойна 150A, 150/2, 152/1, 156, 189, 191, 201, 203, 203/1, 203/2, 9002, 9004, 9999 – с 09:00 до 12:00. ул. Анкара 6, К. Орхеюлуй 112/1, Кукорилор 16/3, 47, 49, 49A, 49D, 58, Дойна 150, 152 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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