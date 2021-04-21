Света нет: по каким столичным адресам запланированы отключения

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По данным поставщика, в среду, 21 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 202/4, 202/5 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 202E, 202C – с 09:10 до 18:00.

ул. Пушкина 2-18, 3-9, 999 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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