Света нет: по каким столичным адресам ожидаются отключения

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 8 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. В. Александри 111, 111/1, 113 – с 09:00 до 13:00. ул. Трушень 9006, 9007, 9015, Кодрилор 999, шос. Балкань 999 – с 09:15 до 17:00. ул. Дурлешть 9999, шос. Хынчешть 256, 256/1 – с 08:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00.

Сектор Центр:

ул. Е. Кушеван 4-16, Бужорилор 11, Чирешилор 55-77, 68-90, Д. Виилор 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28A, J, 30/2, 43, 43/1, Миорица 13, Г. Гросу 8, 14, 26-38, 11-13, 37, Тимиш 47, 50, 50/3, 54, В. Келтуяла 8, 13, 24, 40 – с 08:45 до 16:00. ул. Измаил 27, 29/1, 45, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 68, 68/1, 68/3, 68/2, 68/4, 70, 70/1, 72/5, 999, А. Хашдеу 66/1, Б. П. Хашдеу 20, 22, 26, Б. Вестире 15/2, Моара Рошие 20, 20 блок 1, 2, 3, 30/1, 30/7, 30/8 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.