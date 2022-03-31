Света нет: по каким адресам запланированы отключения

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 31 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ашхабад, 8A – с 09:10 до 16:20.

бул. Дачия, 12/2, Хр. Ботева, 4/3, 7/3, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 19/3, 19/5, 29 – с 14:15 до 17:00.

ул. Мунчешть, 772 – с 09:10 до 14:00.

ул. А. Пумнул, 1A, бул. Дачия, 49/6, Индепенденцей, 23A, Гренобля, 145A, Траян, 4A, Сармизеджетуса, 30/2, 90, Дечебал, 99/2, 139 – с 09:30 до 20:30.

Сектор Буюканы:

ул. Трушень, 999, 9013, 9014 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть, 999 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Чеканы:

ул. В. Думбрава, 2-8, 13-17 – с 09:00 до 12:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Пушкина, 47/1 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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