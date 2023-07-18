Света не будет: по каким адресам сегодня запланированы отключения

0

По данным поставщика, 18 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 81, 83 – с 14:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки, 65, 67A, 69/2, 69/3, 69/4, В. Короленко, 1, 2 – с 09:20 до 13:20.

ул. Др. Скиноасей, 3, 3A, Галац, 44 (нежилой фонд) – с 09:20 до 17:20.

ул. Ч. Килия, 73, Фрумоаса, 12, 13-15, Хынчештское шоссе, 13, 20-22, Лэпушней, 3-7, 4-6, Музелор, 8, Н. Морошану, 1, Онешть, 2, В. Дическу, 53 – с 13:20 до 17:00.

ул. Н. Тестемицану, 29 – с 09:30 до 16:30.

Сектор Рышкановка:

бул. Гр. Виеру, 19, 21, 21/2, 21/3, 25/1 – с 11:00 до 14:30.

ул. Пьетрэрией, 19 (нежилой фонд) – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.