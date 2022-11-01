Свет – всему головная боль

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О том, как себя вести во время энергетического кризиса

Любовь Чегаровская, info@aif.md

Сегодня все граждане Молдовы активно обсуждают тему дефицита электричества в нашей стране, который возник по причине снижения на 30% поставок природного газа «Газпромом» и прекращения экспорта электроэнергии украинской стороной из-за разрушенной в результате ракетного обстрела Россией большей части энергетической инфраструктуры Украины.

Энергетическая опасность

Как уже писала «АиФ в Молдове», возникший дефицит в 30% Молдова договорилась по мере необходимости закупать у Румынии по €90 за МВтч. Но уже спустя пару недель возникли проблемы и с поставкой электроэнергии от Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает правый берег Днестра на 70%. Пока власти мечутся из стороны в сторону, пытаясь найти более-менее стабильного поставщика электроэнергии по приемлемым ценам, в отсутствие выбора приходится покупать этот ресурс по достаточно высоким ценам.

Так, по словам вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, на воскресенье, 30 октября, было закуплено 875 МВтч по средней цене €132 за 1 МВтч.

– «Энергоком» продолжит ежедневно закупать энергию для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, – заявил Андрей Спыну.

Как объясняют чиновники, цена на электроэнергию зависит от времени суток – в час пик она в разы дороже, ночью – самая дешёвая.

По словам государственного секретаря Министерства инфраструктуры и регионального развития Константина Боросана, цена на электроэнергию зависит от часов потребления.

– Когда спрос на энергию увеличивается, растёт и её цена. Цена в час пик в три раза выше, чем в обычное время. Эта цена отразится в счетах-фактурах, – предупреждает К. Боросан. – Эта энергия очень дорогая. Снижая потребление в час пик, с одной стороны, мы обеспечиваем наличие источников электроэнергии, которые покроют потребление, а, с другой стороны, так как эта энергия очень дорогая, мы значительно снизим влияние на счета, которые получим.

Когда спрос на энергию увеличивается, растёт и её цена. Цена в час пик в три раза выше, чем в обычное время. Эта цена отразится в счетах-фактурах.

Аварийная цена

Экономический эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ подсчитал, что цена одного киловатта электричества в час пик может взлетать в цене в пять раз. Из данных, представленных аналитиком в одном из проведённых анализов потребления электроэнергии в день, выяснилось, что, например, за 27 октября максимальное потребление электричества в Молдове составило 751 МВт, или на 11,2% меньше, чем за предшествующие этой дате три недели.

«С понедельника (24 октября – со дня, когда власти призвали население экономить электричество, особенно в часы пик. – Прим. автора) регистрируется чёткая тенденция снижения максимального потребления электроэнергии в часы пик. Не нужно забывать, что электроэнергию мы закупаем в Румынии по цене 1,76 леев/кВч, в час пик она стоит около 7 леев/кВч, а может быть и ещё дороже. Аварийная электроэнергия закупается в час пик и стоит в 5 раз дороже, чем в обычные часы. Если мы мобилизуемся немного, то у нас получится пройти этот сложный период. Последние три дня мы показали, что сможем. Так что побольше всем ответственности в утренние и вечерние часы», – написал В. Ионицэ на своей странице в соцсети.

Час пик на ощупь

Власти стали призывать население экономить электроэнергию, а в часы пик не включать одновременно все электроприборы. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала местным властям продумать варианты экономии электроэнергии в многоэтажных жилых домах (установка лампочек с датчиками движения, отключение лифтов) и на уличном освещении. Экономическим агентам тоже рекомендовали отключать иллюминацию их объектов в час пик.

В ряде населённых пунктов местные власти решили на ночь и вовсе отключать уличное освещение, в столице же Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям граждан пожалела – свет на столичных улицах включался по вечерам на час позже (не в 19, а в 20 часов), а выключался утром на час раньше (не в 7, а в 6 часов).

Более позднее вечернее включение уличного освещения создаёт кучу проблем водителям и пешеходам, потому что крайне сложно передвигаться в кромешной тьме, да ещё и в час пик. В первые дни социальные сети буквально пестрели статусами, в которых владельцы автомобилей просили пешеходов каким-то образом обозначать себя, переходя через дорогу.

Известно, что если у машины включён ближний свет, то обычного пешехода водитель увидит с расстояния 25–40 метров, а использование одежды со светоотражающими элементами увеличивает этот диапазон до 130–240 метров.

«Дорогие друзья! Прошу вас, как водитель, в условиях малоосвещённых улиц при переходе включите фонарики на телефонах, вас не видно», – вывешивали автовладельцы подобного содержания статусы в соцсетях.

Фонарём покати

В свою очередь многие граждане Молдовы, столкнувшись с проблемой, при которой приходится возвращаться домой с работы в кромешной тьме, кинулись в торговые сети и на рынки запасаться фонариками. Заодно люди стали закупать и свечи на случай, если поставщикам электроэнергии придётся прибегать к

веерным отключениям. Сегодня цены на эти виды товаров из-за повышенного спроса выросли на 10–20%. Продавцы на рынках пугают покупателей, мол, берите побольше свечей и фонариков, а то на складах этот вид товара уже заканчивается. Продавцу-то что, ему главное продать. А вот народ паникует, скупает всё про запас.

Когда материал готовился к печати…

Стало известно, что мэр Кишинёва Ион Чебан созвал заседание Муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы отменить решение о более позднем включении уличного освещения вечером и отключении по утрам.

«Мы экономили электричество в Кишинёве в течение пяти дней. Знаете, что мы получили в период экономии? Ежедневно сумма составляла около 15 тыс. леев. Я не собираюсь экономить на здоровье и безопасности людей. Интересно то, что Кишинёв очень критиковали, но в остальной части Молдовы я не увидел экономии…

В эти дни было очень темно и небезопасно как для пешеходов, так и для водителей.

Я не позволю, чтобы дети гуляли в темноте… Кроме того, в Кишинёве мы установили светодиодные LED-лампы на многих улицах, в парках и скверах.

Я объясню, что говорят эксперты: объём электроэнергии для освещения города в течение одного часа в день, суммарно за 7 дней, составляет 0,02% от общего объёма электроэнергии, потребляемой в стране за неделю, что является ничтожно малым объёмом.

Учитывая риски, которые существуют в вечернее время, когда взрослые, дети возвращаются домой, я считаю, что отключать уличное освещение в эти часы нецелесообразно, так как безопасность людей в приоритете. Цифра в 15 000 леев в день не может сравниться с человеческой жизнью или здоровьем. Мы по-прежнему прилагаем усилия для экономии энергии, даже если в пятницу потребление в целом по стране было на 4% выше, чем в четверг, мы просим всех экономить энергию», – написал столичный градоначальник в своём Телеграм-канале.

От решения отключать уличное освещение в целях экономии отказалась и мэрия города Хынчешты. Мэр Хынчешт Александр Ботнарь, проанализировав данные об экономии, пришёл к такому же выводу, что и Ион Чебан: безопасность людей важней, чем мизерная экономия.

К слову, экс-градоначальник Кишинёва Серафим Урекян, комментируя тему отключения уличного освещения в столице порталу enews.md, заявил: этого делать ни в коем случае нельзя.

– Отключать уличное освещение и светофоры, троллейбусы, социальные объекты, школы и сады – это табу. Их нельзя ни в чём ущемлять, особенно оставлять без света, – высказал своё мнение С. Урекян. – Да это и не даёт особой экономии. За время моего правления в городе был кризис и поглубже. Но мы находили выход, и никогда не отключали электричество. Я не понимаю, почему власти раньше говорили, что, несмотря на трудности, у них есть варианты, как их преодолеть. А куда они сейчас подевались?»

Решение включать вовремя уличное освещение многие жители Кишинёва восприняли «на ура». Да и понятно, потому что с переводом стрелок часов на час назад темно на улице уже в 17 часов. Под постом мэра Чебана можно прочесть массу комментариев в поддержку нового решения.

Л. Морару: «Наконец появился разумный комментарий о ситуации с отключениями электроэнергии в угоду «экономии». Спасибо, что привели конкретную стоимость этой самой экономии, которая никаким образом не сравнится с ценой человеческой жизни или травмы, или стоимостью автоаварии – вполне предсказуемых последствий подобной ситуации. Впечатление, что авторы этой инициативы или заканчивают работу задолго до 18 часов, или их довозят «от двери до двери» и как-то им невдомёк, что испытывают люди, возвращающиеся с работы в полной темноте наших дворов и улиц, что испытывают водители машин, вынужденные вглядываться изо всех сил на неосвещённых пешеходных переходах».

Л. Орловская: «Здравому решению респект!!! Это просто кошмар с наступлением вечера. Это же столица!»

Д. Соловьёв: «15 000 леев – столько, наверное, стоит лечение и реабилитация после перелома, полученного в результате падения в темноте. Небольшая экономия, приводящая к увеличению риска аварий, травм и преступлений, совершаемых в темноте. Не говоря о том, что темнота в городе действует на людей подавляюще».

В. Самоилэ: «Сократите часы работы всех торговых центров в Кишинёве на 2–3 часа в день, где продают промышленные товары. За счёт этого будет бóльшая экономия электроэнергии… Торговые центры в определённые часы (утром и вечером) простаивают без покупателей и зря расходуют большое количество электроэнергии… Почему это не взять на заметку?»

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Темнота = криминал

С первых дней власти призвали народ экономить, на улицах стали выключать освещение, но при этом правоохранительные органы не спешили с мерами по предупреждению преступлений, которые, как известно, учащаются в тёмное время суток.

С советами к полиции и профильному МВД обратилась экс-советник МВД Алина Збанкэ.

«Считаю необходимым, чтобы органы, отвечающие за порядок и безопасность, уже начали доводить до людей информацию о мерах, которые будут предприняты в целях предотвращения преступности (краж, грабежей, изнасилований), и не только. Активное общение сегодня особенно приветствуется, тем более что уровень тревожности среди населения растёт, особенно в сельской местности. Люди должны знать, кто и как будет защищать гражданина и его имущество, как полиция планирует действовать в этот период, какие профилактические меры предпринимаются, когда и с какими методами МВД и подведомственные учреждения планируют выступить с информационными сообщениями и рекомендациями по этому поводу, – написала А. Збанкэ в своём Телеграм-канале.

Буквально на следующий день полиция обнародовала информацию о том, как гражданам чувствовать себя в безопасности в это тревожное и в буквальном смысле тёмное время.

«Так как сейчас стало раньше темнеть, а также в связи с энергетическим кризисом и частичным отключением уличного освещения приоритетом для полиции является повышение уровня безопасности граждан. В этот период полиция активизирует свою деятельность на национальном уровне, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности и могли добраться до места назначения.

Для предупреждения нежелательных случаев призываем всех граждан соблюдать следующие рекомендации:

избегать поздних прогулок в малолюдных и небезопасных зонах;

передвигаться группами, не отвечать на провокации и избегать подозрительных лиц или лиц в состоянии алкогольного опьянения;

держать сумку или папку под мышкой руки со стороны, противоположной движению, тогда воры не смогут её внезапно выдернуть;

если замечаете преследование, передвигайтесь по многолюдным зонам, даже если это предполагает изменение маршрута, и обратитесь к первому встретившемуся на вашем пути полицейскому;

не стесняйтесь обращаться за помощью к прохожим;

когда входите в подъезд жилого дома, учреждения, организации, предприятия, будьте очень внимательны, дабы вовремя заметить, если в холле или в затемнённых зонах находятся подозрительные лица;

если не работает лифт, будьте внимательны к тем, кто поднимается с вами по лестницам, держитесь на расстоянии, чтобы обеспечить себе безопасность;

не перевозите большие суммы денег, дорогие вещи, не обеспечив соответствующие меры безопасности;

не оставляйте детей одних;

не будьте безразличны к тому, что происходит вокруг вас: безразличие и невнимательность могут превратить вас в жертву преступления.

Полиция напоминает, что в этот период важна видимость на дорогах, поэтому рекомендует использовать фонарик телефона, чтобы не стать жертвой ДТП. Пешеходам рекомендуют быть внимательными и переходить улицу, убедившись, что это безопасно; насколько это возможно, избегать передвижения по проезжей части, особенно с наступлением темноты и в условиях плохой видимости; носить вещи со светоотражающими элементами.

Водителям советуют быть осторожными, адаптировать скорость к дороге и условиям движения; быть внимательными, особенно на дорогах, связывающих населённые пункты, так как по ним могут передвигаться пешеходы; соблюдать дистанцию перед движущейся машиной, чтобы можно было вовремя отреагировать в случае необходимости», – говорится в рекомендациях полиции.

Если кто-то из граждан стал жертвой преступления или очевидцем, рекомендуется позвонить немедленно в полицию по номеру 112.