Свет в конце тоннеля: очередь на КПП “Леушень-Албица” сократилась до 2 км

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Длина очереди грузовиков сократилась до 2 км. Прохождения пограничного контроля к полудню ожидали 95 транспортных средств.

По данным пресс-службы МВД, вчера был установлен рекорд по количеству грузовиков, пересекших границу через пункт “Леушень-Албица” – 437. Днём ранее КПП пересекли 320 транспортных единиц.

В других пунктах пропуска с Румынией вчера границу пересекли 852 грузовика (“Кагул” – 89, “Костешты” – 53, “Джурджулешть-Галац” – 170, “Липканы-Рэдэуць” – 3, “Скулень” – 100).

Также 13 июня со стороны Украины в Республику Молдова въехало 478 грузовых автомобилей.

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