Сварочные работы стали причиной пожара

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ЧП произошло вчера днём во дворе дома в Первомайске. У входа загорелись табурет и стол. Хозяева в тот момент отсутствовали.

Пламя заметил знакомый и вызвал пожарных, пишет mvdpmr.org. К моменту локализации очага подоспел и 68-летний владелец дома.

Выяснилось, что мебель загорелась после завершения пенсионером сварочных работ. Пожарные сбили пламя и уберегли от воспламенения жилище.

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