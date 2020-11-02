Сварочные работы стали причиной пожара

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Житель Григориопольского района проводил работы на крыше пристройки с сеном, когда вдруг увидел дым.

Самостоятельные попытки потушить огонь не увенчались успехом. Владелец дома вызвал пожарных. Они потушили тюк сена и люцерны.

Площадь возгорания составила 50 кв.м, пишет mvdpmr.org. Причиной инцидента стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ.

Обстоятельства выясняются.

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