Сварочные работы привели к пожару на фабрике в Бендерах

Сварочные работы привели к пожару на фабрике в Бендерах

Сообщение о возгорании на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики в Бендерах поступило этим утром от охранника предприятия. Горела деревянная кровля.

Два пожарных расчёта в течение часа сбили пламя. Площадь возгорания составила около 300 кв. м.

Как пишет mvdpmr.org, накануне вечером на объекте велись сварочные работы. По предварительной версии, это и стало причиной чрезвычайного происшествия.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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