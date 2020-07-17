Сварочные работы привели к пожару на фабрике в Бендерах

Сообщение о возгорании на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики в Бендерах поступило этим утром от охранника предприятия. Горела деревянная кровля.
Два пожарных расчёта в течение часа сбили пламя. Площадь возгорания составила около 300 кв. м.
Как пишет mvdpmr.org, накануне вечером на объекте велись сварочные работы. По предварительной версии, это и стало причиной чрезвычайного происшествия.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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