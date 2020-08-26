Суверенитет с грустинкой

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О том, чем запомнились годы независимости РМ

Завтра наша страна будет отмечать 29 лет с момента обретения независимости. Из-за сложной эпидемиологической ситуации массового празднования очередной годовщины не будет.

Одна политика

27 августа 1991 года на основании решения Великого Национального собрания парламент Молдовы принял Декларацию о независимости РМ. Чего смогла добиться суверенная Республика Молдова за неполных три десятилетия? Стали ли мы жить лучше, ведь 30 лет – это достаточно серьёзный срок, чтобы страна достигла хотя бы минимального благополучия?

По мнению многих экспертов и аналитиков, независимость не принесла РМ желаемых достижений во внутренней и внешней политике, процветания и богатства каждой семье. Более того, большинство людей серьёзно пострадали от социально-экономических проблем последних десятилетий.

Если оглянуться назад и вспомнить, какие события происходили в независимой Молдове на протяжении всех этих лет, то можно заметить, что политика стала занимать главное место в истории нашей страны. Достижений в экономическом и социальном направлениях не так уж и много. Большой удар под дых встающему на ноги молодому государству дал случившийся в 1992 году приднестровский конфликт, разделивший Молдову по Днестру. Аналитики считают его самым большим поражением молдавского политического класса и «неспособностью политической элиты преодолеть сепаратизм и унионизм, найти компромиссы в этнических и языковых проблемах».

Хочется верить, что наша Молдова в ближайшем будущем станет привлекательной, комфортной для жизни страной, в ней повысится уровень жизни граждан, а власти сделают всё, чтобы люди не уезжали, а жили и работали дома, на родной земле.

На языке конфликтов

Все эти годы в нашей стране политики правого толка стравливали людей по языковому вопросу. Они приложили руку к тому, чтобы в Декларации о независимости в качестве государственного узаконить язык соседней страны, и на протяжении десятилетий пытаются добиться внесения этого положения и в Конституцию РМ. По вине тех, кто продвигает идею объединения Молдовы с Румынией, случился конфликт на Днестре и постоянно возникают противостояния в обществе.

Эти же политики делают всё возможное, чтобы лишить русский статуса языка межнационального общения. По одному из запросов либералов Конституционный суд признал устаревшим Закон «О функционировании языков на территории МССР», который закреплял русский в качестве языка межнационального общения. Сейчас этот статус повис в воздухе.

Горе от правителей

Особенно тяжело молдавскому государству пришлось в последние десять лет, когда к власти пришли либерально-демократические силы, лидеры которых активно занимались собственным обогащением, а не заботились о росте благосостояния народа. Именно при их непосредственном участии Молдова в своём развитии была отброшена на много лет назад. На их период управления пришлась неслыханная «кража века», когда было выведено из трёх банков страны около €1 млрд. Деньги до сих пор не возвращены в страну, а бенефициары махинации пока ещё на свободе. Не без помощи этих горе-правителей Россия ввела эмбарго на молдавское вино, закрыла для многих наших компаний доступ на российский рынок. Они же нам обещали светлое европейское будущее, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, которое в числе прочих должно было якобы открыть для производителей из РМ европейский рынок. В итоге нам дали ограниченные квоты, а остальную продукцию фермеры пытаются реализовать на местном рынке. На совести правителей либерально-демократического толка и оптимизация учебных заведений, медицинских учреждений.

За годы независимости народ стал жить бедней, цены выросли в десятки раз, доминирует феномен массовой миграции населения, число студентов в вузах сократилось почти наполовину, не хватает педагогов в школах, детсадах и вузах, мы испытываем дефицит медперсонала, на грани развала наука.

На фоне всего этого и свалившейся на голову всех пандемии к нынешней годовщине независимости мы подходим ещё и с глубоким политическим кризисом. Оппозиция вместо того чтобы помочь власти в этой сложной ситуации, делает всё возможное, чтобы усугубить кризис.

И всё-таки хочется верить, что наша Молдова в ближайшем будущем станет привлекательной, комфортной для жизни страной, в ней повысится уровень жизни граждан, а власти сделают всё, чтобы люди не уезжали, а жили и работали дома, на родной земле.

Анастасия Погодина