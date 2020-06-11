Сутенёршу по кличке “Мамаша” задержали в Молдове после трех лет розыска

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В среду, 10 июня, сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми задержали 63-летнюю женщину по кличке “Мамаша”, которая организовала сутенерскую сеть. В 2017 году суд приговорил её к 11 годам лишения свободы за сутенерство и торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, задержанная родом из Кишинёва. Она находилась в национальном и международном розыске с 2017 года.

В рамках уголовного преследования было установлено, что с 2009 по 2014 годы женщина вместе с сообщниками основала преступную группировку, которая занималась вербовкой девушек, в том числе несовершеннолетних, для занятия проституцией. Жертв помещали в так называемый бордель в муниципии Кишинёв, именуемый среди клиентов “Домом-2”.

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