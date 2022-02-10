Супружеская пара из Кишинёва получила тюремный срок за мошенничество с квартирами

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Суд сектора Рышкановки вынес приговор в отношении мужчины и женщины за мошеннические схемы по отчуждению жилья у социально незащищённых граждан. 56-летние супруги были осуждены на 17 и 20 лет лишения свободы.

Согласно материалам Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, подсудимая была по специальности врачом, а её муж представлялся социальным работников. В течение 2006-2012 гг. их жертвами стали 5 человек с психологическими отклонениями или алкогольной зависимостью. Подсудимые использовали различные методы, чтобы склонить жертв к оформлению доверенности на квартиру, после чего обманным путём вступали в права владельцев недвижимости.

Также суд предписал возместить почти 250 000 леев правопреемникам одного из потерпевших. Кроме того, на имущество ответчиков были наложены аресты, пишет ipn.md.

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