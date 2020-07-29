Супругов из столицы обчистил лже-покупатель автомобиля: мошеннику “светит” срок (ВИДЕО)

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Правоохранители поймали и поместили в изолятор на 72 часа 20-летнего жителя столицы, подозреваемого в мошенничестве.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошел 11 июня. К правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что с банковских карт – его и жены – были сняты денежные средства в размере 12 490 леев. В рамках расследования было установлено, что потерпевший ранее опубликовал объявление в социальных сетях о продаже автомобиля марки Mercedes. Сразу после этого ему позвонил молодой человек, который изъявил желание купить машину. Он предложил продавцу перечислить на банковскую карту аванс в размере 100 евро, для этого попросил номер и код карты. Завладев этой информацией, злоумышленник снял денежные средства.

В рамках следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Им оказался 20-летний житель столицы. Он признал свою вину. Примечательно, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев или от 2 до 6 лет лишения свободы.

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