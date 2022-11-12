Супругов из Ирана поймали в аэропорту с фальшивыми документами

Супругов из Ирана поймали в аэропорту с фальшивыми документами

Инцидент был задокументирован накануне в Международном аэропорту Кишинева. У супружеской пары из Ирана нашли фальшивые паспорта, выданные якобы итальянскими властями. Иностранцам отказали во въезде в Молдову. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, во время контроля пассажиров авиарейса “Стамбул – Кишинев” выяснилось, что у супружеской пары фальшивые итальянские паспорта. Позже выяснилось, что мужчина и женщина в возрасте 39 и 34 лет являются гражданами Ирана.

Поддельные документы были изъяты и направлены на экспертизу.

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