Супруг в гневе ударил жену палкой: женщина в больнице

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Врачи сообщили в милицию о пациентке с тяжёлыми травмами. У 63-летней жительницы Григориополя врачи диагностировали перелом затылочной кости, отёк головного мозга, множественные кровоподтёки.

Как пишет mvdpmr.org, травмы горожанка получила у себя дома: произошёл конфликт между супругами. 66-летний глава семейства проходил через веранду, на которой находилась жена. Стал перебраниваться с ней, а потом схватил деревянную палку и ударил женщину по голове. Осознав, что натворил, побежал в дом и вызвал “скорую”.

Женщина находится в реанимационном отделении. По факту причинения телесных повреждений решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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