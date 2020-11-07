“Sunstroke Project” поддерживает Игоря Додона: Когда нам нужна была помощь, откликнулся только он (ВИДЕО)

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Известные музыканты призвали жителей нашей страны не оставаться в стороне и выполнить свой гражданский долг, придя на выборы 15 ноября.

Мы всегда старались держаться вне политики, так как мы – музыканты и наша основная задача – радовать вас. Но сейчас мы находимся на пороге больших перемен, и мы можем сказать одно: когда нам нужна была помощь, нас поддержал только Игорь Додон, и мы очень это ценим. Призываем вас проявить свою гражданскую ответственность и проголосовать, – отметили они.

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