Сумма компенсаций за газ, выделенных населению в декабре, достигает 523,5 млн леев

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В соответствии с законом о Фонде снижения энергетической уязвимости, бытовым потребителям в количестве 573 576 лицевых счетов начислена компенсация за потребленный в декабре 2022 года природный газ на сумму 523,5 миллиона леев. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.



– Кроме этого, для бытовых потребителей из ассоциаций жильцов в количестве 9848 домохозяйств компенсация составила 8,6 миллиона леев, в соответствии с категорией энергетической уязвимости, присвоенной каждому из них, – отметил Чебан.

Также за отчетный период, от сети было отключено 378 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,7 млн леев. При этом, 193 потребителя были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.

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