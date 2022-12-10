Сумма компенсаций, выделенных населению в ноябре, достигает 363,5 млн леев

0

Объем природного газа, поставленного компанией «Молдовагаз» бытовым потребителям в ноябре, составил 25,65 миллионов кубометров, общей стоимостью в 731, 9 миллионов леев. Сумма компенсаций, выделенных правительством населению, достигает 363,5 миллиона леев, или около 50% от общей стоимости поставок. Об этом сообщил глава “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– В соответствии с Законом № 241/2022 о Фонде снижения энергетической уязвимости, бытовым потребителям в количестве 568 тысяч лицевых счетов начислена компенсация за потребленный в ноябре 2022 года природный газ на общую сумму в 357,9 миллиона леев. В то же время для бытовых потребителей из ассоциаций жильцов в количестве 6874 единиц компенсация составила 5,6 миллиона леев, в соответствии с категорией энергетической уязвимости, присвоенной каждому из них, – говорится в сообщении АО “Молдовагаз”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.