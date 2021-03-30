Сухофрукты и орехи: пограничники выявили контрабанду

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Её перевозил 35-летний гражданин Молдовы. Автомобиль Toyota остановили на трассе R-31.

При проверке в багажнике авто обнаружили несколько коробок. В них было 120 кг сушёных плодов манго и 30 кг орехов макадамии. Предъявить документы на товар водитель не смог.

Мужчина рассказал, что его попросили доставить сухофрукты и орехи в Кишинёв. Обнаруженное изъяли, ведётся разбирательство.

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