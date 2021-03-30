Сухофрукты и орехи: пограничники выявили контрабанду

Сухофрукты и орехи: пограничники выявили контрабанду

Её перевозил 35-летний гражданин Молдовы. Автомобиль Toyota остановили на трассе  R-31. 

При проверке в багажнике авто обнаружили несколько коробок. В них было 120 кг сушёных плодов манго и 30 кг орехов макадамии. Предъявить документы на товар водитель не смог.

Мужчина рассказал, что его попросили доставить сухофрукты и орехи в Кишинёв. Обнаруженное изъяли, ведётся разбирательство.

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Комментарии (1)

  1. Такие шустрые в нашей стране пограничники ! Что ж не шустрили когда жидёнок шор через границу ” линял ” ? Слабо было ? А орехи у торгашей не сложно найти , пограничники ! Да и не погранцы ! Просто менты !

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