Суходольский: Санду хочет отдать Молдову под внешнее управление. Благосостояние граждан её не интересует

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Майя Санду хочет отдать Молдову под внешнее управление и позволить использовать нашу страну в геополитических играх. Об этом в рамках “Интервью недели” заявил депутат ПСРМ Александр Суходольский. Социалист с сожалением отметил, что президента заботит не благосостояние граждан, а исключительно собственные интересы.

В частности, Суходольский напомнил, как Санду не выдвинула предложенную парламентским большинством кандидатуру на пост премьера, а когда в стране было объявлено чрезвычайное положение, что позволило остановить рост заболеваемости коронавирусом и утвердить конкретные меры в помощь людям и экономическим агентам, она сделала всё, чтобы аннулировать этот режим. Депутат также отметил, что все социальные инициативы, выдвинутые социалистами, были встречены агрессией со стороны представителей пропрезидентской ПДС.

– Выбравшие Майю Санду люди ждали перемен, но время идёт, а перемен всё нет. Есть политический хаос, нестабильность. Посмотрите, что происходит с ценами на топливо. У нас есть решения, но мы видим постоянный отпор со стороны президента и поддерживающей её партии, – сказал он.

Александр Суходольский напомнил, сколько важных проектов удалось реализовать команде ПСРМ в минувшие два года и в Гагаузии, и по всей стране: от повышения зарплат медиков до восстановления дорожной инфраструктуры в населённых пунктах. Социалисты, добавил он, намерены продолжать эту практику и после досрочных парламентских выборов, так как они, в отличие от действующего главы государства, действительно заинтересованы в повышении благосостояния населения.

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