Суходольский ответил выступившим против законопроектов по Гагаузии депутатам (ВИДЕО)

Суходольский ответил выступившим против законопроектов по Гагаузии депутатам (ВИДЕО)

Социалист подчеркнул, что говорить о том, что проекты, которые укрепляют статус автономии в нашей стране, представляют риск для государственности и конституционного строя, – неправильно. 

– Над этими проектами работали серьезные группы экспертов, которые многое показали и доказали на различных площадках. Если у вас, уважаемые коллеги, за 5 лет существования этих проектов не было времени их изучить – мне очень жаль. Там четко прописаны те нормы, которые были заложены в Законе об особом правовом статусе от 1994 года – в том законе, который привел к миру и стабильному развитию нашего региона, Гагаузской автономии в составе РМ, нашей Родины, если вы забыли, – сказал Суходольский. 

Напомним, что депутаты “АКУМ” потребовали исключить законопроекты из повестки заседания, однако их требование, как и аналогичные другие, не набрало достаточного количества голосов. В ответ представители ПДС и ППДС заблокировали парламентскую трибуну.

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