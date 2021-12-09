Судьям КС – да, врачам – нет. ПДС снова отказала в повышении зарплат медиков

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Депутат ПСРМ Владимир Односталко в очередной раз предложил на заседании парламента одобрить решение о повышении зарплат врачей на 40%.

⁃ В бюджете 2022 года не заложено ни единого бана на повышение заплат медицинского персонала. Но ситуация в здравоохранении всё хуже, на нас движется новая волна коронавируса, уровень смертности остаётся высоким, и поддержка медиков как никогда важна. Деньги на закупку вооружения правительство нашло, на увеличение зарплат депутатов, министров, других чиновников, на увеличение в 2 раза и без того высоких зарплат судей КС тоже. На это деньги тоже найдём, – сказал он.

Парламентское большинство предложение не поддержало.

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