Судья АП, рассматривающий дело Плахотнюка, “срочно” заболел коронавирусом, – Цырдя

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“Как и следовало ожидать, один из судей Апелляционной палаты, рассматривающий дело Плахотнюка, “срочно” заболел коронавирусом”. Об этом в своем Telegram-канале пишет депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– Вертели они на иммунитете прокуроров, парламент и правительство! Плахотнюк сказал затянуть процесс – они затягивают. Вчера отложили суд из-за адвоката Плахотнюка Аворника – один из судей оказался его родственником. Сейчас Апелляционная палата якобы ищет выход из ситуации. Решение еще не принято. Тем не менее, ситуация такая же, как и в Кагуле, с делом Шора. Там тоже то адвокат заболеет, то судья, то дворник забеременеет! И так с 2015 года, – отмечает он.

Напомним, сегодня АП должна утвердить или отклонить решение суда первой инстанции о заочном аресте бывшего лидера ДПМ. От этого, отмечал утром Богдан Цырдя, будет зависеть, каким будет результат завтрашнего рассмотрения в Нью-Йорке иска Владимира Плахотнюка против Госдепа и Майка Помпео.

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