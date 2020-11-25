Судьи, проигравшие дела в ЕСПЧ, возместят государству издержки по искам

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Парламент установит право государства привлекать к ответственности судей, действия или бездействие которых способствовали осуждению Республики Молдова Европейским судом по правам человека. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила сегодня проект соответствующих поправок к действующему законодательству.

Согласно рассмотренному членами комиссии документу, судьи будут нести материальную ответственность пропорционально степени вины, установленной в обращении к ним государства. Представители Фемиды будут привлекаться к уголовной или дисциплинарной ответственности только в тех случаях, когда их вина была установлена ​​окончательным приговором или в рамках дисциплинарного производства, в ходе которого будут доказаны умысел при принятии решения или халатность судей.

Согласно законодательной инициативе, наказание последует и в отношении прокуроров. Срок давности привлечения к ответственности за дисциплинарные проступки составляет год со дня отмены решения национального или международного суда, но не позднее пяти лет со дня совершения правонарушения.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании парламента, пишет moldpres.md.

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