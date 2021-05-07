Судебный пристав приговорён к 7 годам лишения свободы за незаконную передачу в собственность 4 участков в Кишинёве

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Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что это один из примеров того, как ранее муниципалитет лишали имущества посредством хорошо организованных незаконных схем.

Так, в период с 2015 по 2017 годы судебный пристав, вопреки положениям действующего законодательства, составил протокол о передаче права собственности. В результате он лишил Кишинёв 4 земельных участков. Два из них расположены на Ботанике, один на Буюканах, ещё один – на Рышкановке.

Земли, незаконно отобранные у муниципалитета, были зарегистрированы в территориальном кадастровом офисе (в настоящее время Агентство государственных услуг) на основании протокола данного судебного пристава. Участки впоследствии перепродавались несколько раз, скорее всего для того, чтобы путём смены собственников скрыть следы совершённого преступления, – добавил градоначальник.

Чебан отметил, что в настоящее время примария Кишинёва осуществляет все необходимые действия для возвращения незаконно отчужденных участков в собственность муниципалитета.

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