Суд запретил Apă-Canal отключать от сети виновных в вони в Кишиневе. Чебан: Безответственное решение!

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В то время как примария Кишинева активно борется с неприятным запахом, измучившим горожан, судебная система ставит ей палки в колеса, принимая безответственные решения.

Так, генеральный примар муниципия Ион Чебан сообщил, что суд запретил АО Apă-Canal отключать экономических агентов, сбрасывающих сточные воды производственных предприятий в общественную канализацию. Градоначальник напомнил, что примария ранее решила таким образом наказывать экономических агентов, допускающих нарушения, из-за которых по столице распространяется отвратительный запах.

– Мы выдвинули производителям четкие сроки на постройку очистных сооружений, которые решат проблему. Но судьи пришли на помощь нарушителям. А город задыхается из-за безответственных решений! – возмутился он.

Ион Чебан заверил, что список экономических агентов, нарушающих правила, будет обнародован.

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